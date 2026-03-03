أصدرت قوات اليونيفيل بياناً، جاء فيه:

رصدت قوات حفظ السلام صباح اليوم جنوداً من الجيش الإسرائيلي يعبرون إلى مناطق لبنانية قرب مركبا والعديسة وكفركلا وراميا قبل عودتهم جنوب الخط الأزرق.

منذ النزاع الأخير واتفاق وقف الأعمال العدائية، حافظ الجيش الإسرائيلي على خمسة مواقع ومنطقتين عازلتين داخل لبنان، في انتهاك للقرار 1701. وخلال اليومين الماضيين، بالإضافة إلى عشرات الصواريخ والقذائف التي أطلقها حزب الله على إسرائيل، سجلت اليونيفيل عدة غارات جوية ومئات حوادث إطلاق نار عبر الخط الأزرق و84 انتهاكاً جوياً.

يمثل كل حادث من هذه الحوادث خرقاً جسيماً للقرار 1701.

تتواصل اليونيفيل باستمرار مع الطرفين اللبناني والإسرائيلي، وكذلك مع الميكانيزم، للدعوة إلى خفض التصعيد. وعلى الرغم من الظروف الصعبة للغاية، تواصل قوات حفظ السلام أداء المهام الموكلة إليها بموجب القرار 1701، وستواصل إبلاغ مجلس الأمن عن التطورات.

من خلال تواجدنا المستمر ودورياتنا وعملياتنا الميدانية وتواصلنا مع المجتمعات المحلية، نؤكد بكل فخر التزامنا الراسخ بالسلام والأمن في المنطقة.

تظل اليونيفيل ثابتة على مهمتها في دعم الاستقرار وخفض التصعيد وبسط سلطة الدولة اللبنانية، مع الحفاظ على تواصل وثيق مع المجتمعات المحلية والشركاء على الأرض، ومع مواصلة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام التابعة لنا.