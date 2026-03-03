أصدر المكتب الإعلامي لدولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري البيان الاتي:



"يؤكد المكتب أنه الجهة الوحيدة فقط المولجة إصدار ونشر بيانات ومواقف وأنشطة دولة رئيس مجلس النواب فاقتضى التوضيح ."