الجيش الإسرائيلي ينذر بشكل عاجل سكان عشرات القرى والبلدات في جنوب لبنان بعدم العودة إليها داعيًا إلى إخلاء المنازل والابتعاد مسافة لا تقل عن ألف متر عنها.