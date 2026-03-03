صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:



" بناءً على معلومات واستقصاءات دقيقة، تمكنت المديرية العامة للأمن العام من توقيف ثلاثة أشخاص غير لبنانيين، يشتبه بضلوعهم في أنشطة مشبوهة تتعلق بالتعامل مع العدو الإسرائيلي.



وبعد إجراء التحقيقات اللازمة معهم تحت إشراف القضاء المختص، اعترف المذكورون بقيامهم بتزويد العدو بمعلومات أمنية وحساسة، ساهمت في إلحاق أضرار جسيمة، أسفرت عن خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات اللبنانية.



وعليه، وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تسليم الموقوفين إلى الجهات القضائية المختصة لمتابعة الملاحقات بحقهم وفق أحكام القوانين النافذة".