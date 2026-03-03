اعترفوا بتعاملهم مع إسرائيل... وهذا ما حصل!
03 March 2026
source: tayyar.org
صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:
" بناءً على معلومات واستقصاءات دقيقة، تمكنت المديرية العامة للأمن العام من توقيف ثلاثة أشخاص غير لبنانيين، يشتبه بضلوعهم في أنشطة مشبوهة تتعلق بالتعامل مع العدو الإسرائيلي.
وبعد إجراء التحقيقات اللازمة معهم تحت إشراف القضاء المختص، اعترف المذكورون بقيامهم بتزويد العدو بمعلومات أمنية وحساسة، ساهمت في إلحاق أضرار جسيمة، أسفرت عن خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات اللبنانية.
وعليه، وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تسليم الموقوفين إلى الجهات القضائية المختصة لمتابعة الملاحقات بحقهم وفق أحكام القوانين النافذة".
Just in
11 :22
وسائل إعلام إسرائيلية: انفجار ضخم في وسط إسرائيل
11 :22
القناة 12 الإسرائيلية: الدفاعات الجوية تعمل على اعتراض عدد من الصواريخ القادمة من إيران
11 :14
غارة إسرائيلية تستهدف بلدة ميدون في البقاع الغربي
11 :09
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: دوي صفارات الإنذار في إيلات
11 :02
القناة 12 الإسرائيلية: 4 مصابين في سقوط مباشر لصاروخ على مبنى في الجليل الأعلى
10 :58
القناة 12 الإسرائيلية: سقوط مباشر لصاروخ أطلق من لبنان على مبنى في الجليل الأعلى
