القوات الاسرائلية بدأت بعمليات تقدم باتجاه جنوب لبنان
03 March 2026
أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن قوات برية دخلت إلى جنوب لبنان وتتمركز في عدد من النقاط في المنطقة ضمن خطة تعزيز الدفاع الأمامي.
كما أكد وزير الأمن الإسرائيلي أنه أوعز للجيش بالتقدم في جنوب لبنان للسيطرة على مواقع استراتيجية جديدة. وتحدث الجيش الإسرائيلي عن دخول جنوده لجنوب لبنان في عملية "محدودة".
09 :59
السفير المصري علاء موسى من قصر بعبدا:
- المطلوب تجنيب لبنان تداعيات التصعيد والحكومة وحدها تقرر متى وكيف يُتخذ القرار
- دعم كامل للدولة ومقررات الحكومة ورفض لأي عمل خارج الشرعية والتأكيد أن الدبلوماسية تحمي سيادة لبنان
- الوضع خطير ويستوجب الاحتواء بحثنا مقرّرات الحكومة ودور اللجنة الخماسية والجيش اللبناني في المرحلة المقبلة
09 :50
عُمان تعلن تعرض خزانات وقود بميناء الدقم التجاري لهجمات بعدة طائرات مسيرة
09 :49
غارة إسرائيلية تستهدف بلدة طيرفلسيه جنوباً تتمة
09 :48
عُمان تعلن تعرض خزانات وقود بميناء الدقم التجاري لهجمات بعدة طائرات مسيرة
09 :42
وكالة مهر الإيرانية: سماع دوي انفجارات في مدينتي أصفهان وشيراز الإيرانيتين
09 :35
غارة إسرائيلية استهدفت المنطقة الواقعة بين عدشيت والقصيبة
