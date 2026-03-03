أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن قوات برية دخلت إلى جنوب لبنان وتتمركز في عدد من النقاط في المنطقة ضمن خطة تعزيز الدفاع الأمامي.



كما أكد وزير الأمن الإسرائيلي أنه أوعز للجيش بالتقدم في جنوب لبنان للسيطرة على مواقع استراتيجية جديدة. وتحدث الجيش الإسرائيلي عن دخول جنوده لجنوب لبنان في عملية "محدودة".