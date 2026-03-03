رأى مصدر مطلع في حديث لجريدة “الأنباء الالكترونية” أن القرار الذي اتخذته الحكومة تاريخي بكل ما للكلمة من معنى، لكن العبرة تبقى في كيفية تنفيذه، مشيراً إلى الاعتراض الكبير الذي سيواجهه الجيش اللبناني في تنفيذ هذا القرار كما طلبت منه الحكومة.

وأكّد المصدر أن الحكومة وضعت الجيش اللبناني بمواجهة “حزب الله” وهذا قد يخلق بعض التوترات على الأرض إذا حاول الجيش اللجوء إلى القوة لتنفيذ قرار السلطة السياسية، معتبراً أن عدم اعتراض وزراء حركة “أمل” على القرار الحكومي ليس كافياً لضمان حسن تنفيذه بوجود الاعتراض الكبير من قبل وزيري الحزب في الحكومة كما في تصريح النائب محمد رعد الذي انتقد فيه الرئيس سلام والقرار الحكومي.