مخاوف من اجتياح بري جنوباً
-
03 March 2026
-
2 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
علمت «البناء» أنه وخلال جلسة مجلس الوزراء طرح بعض الوزراء احتمال تنفيذ «إسرائيل» اجتياح بري بعمق 15 كلم باتجاه نهر الليطاني، وخيارات الدولة اللبنانيّة المتاحة في هذه الحالة، وما إذا كانت ستكلف الجيش التصدّي ومنع التقدم، لكن عدداً من الوزراء رفض زج الجيش بحرب في ظل الإمكانات والقدرات الحالية.
وتوقع خبراء في الشأن العسكري والاستراتيجي أن تمتدّ الحرب لأسابيع وربما أكثر، نظراً لتعقيداتها وتداخل العوامل الإقليمية والدولية التي تحكمها. وأوضح الخبراء لـ»البناء»، أنّ إطلاق المقاومة الصواريخ من لبنان باتجاه أهداف إسرائيلية ليس إعلان حرب أو فتح جبهة بل رسالة تحذيرية لـ»إسرائيل» لدفعه للانسحاب من الأرض المحتلة ووقف الاعتداءات ورسالة دفع وحثّ للدول الراعية لاتفاق 27 تشرين الثاني 2024 للضغط على «إسرائيل» لإيجاد حلّ يضمن الأمن والسلم على الحدود ويوقف الاعتداءات والاحتلال. وأضافوا: لا أحد يمكنه التكهّن بالمسار الذي ستسلكه الحرب ونتائجها ومن المبكر الحكم على ماذا سيحصل لكن متابعة مسار الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران وقدرتها على الصمود يرسم النتائج والمعادلات..
-
Just in
-
08 :31
مَن سينفّذ القرار بنزع السلاح «فوراً»؟ (الجمهورية) تتمة
-
08 :30
قرار فرض القانون لا إدارة التوازنات.. (اللواء) تتمة
-
08 :27
المنطقة تشتعل: مَن سيصرخ أولاً؟ (الجمهورية) تتمة
-
08 :25
وسائل إعلام إيرانية: دوي انفجار في محافظة أصفهان وسط البلاد
-
08 :10
حزب الله: استهدفنا بسرب من المسيرات الانقضاضية قاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليات الجوية شمال فلسطين المحتلة وأسفرت العملية عن إصابة أحد الرادارات في القاعدة ومبنى قيادي
-
08 :07
فيديو للحظة اصابة مبنى في دبي بطائرة مسيرة ليل أمس تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
قرار تاريخي اتخذته الحكومة
-
إسرائيل تواصل قصف لبنان توازيا مع حربها إلى إيران
-
روسيا اليوم: الجيش الإسرائيلي يوسع نطاق الهجوم: إنذارات عاجلة لسكان الضاحية و53 بلدة بالجنوب
-
"الحزب" يستهدف بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضية مواقعَ الرادارات وغرف التحكم في قاعدة رامات دافيد الجوية
-
أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 3 آذار 2026
-
عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 3 آذار 2026
-
الأنباء الكويتية: يوم النزوح
-
الأخبار: سلطة الوصاية تطعن المقاومة... وسلام لا يعبأ بالحرب الأهلية: عون يطلب إلى الجيش عدم الاشتباك مع العدو
-
الأخبار: تسريبات إعلامية لجيش العدو: الهجوم على لبنان مُقرّر... والخطة مُعدّة مُسبقاً
-
"الحزب" في بيان: حذرنا مرارًا بأن عمليات الاغتيال والتدمير لا يمكن أن تستمر
-
من هم المستهدفون بالغارات الإسرائيلية؟ مصادر أمنية تكشف!
-
" للإبلاغ عن أي تجمعات غير اعتيادية.." بيانٌ من بلدية جونيه!
-
"مستاء".. هذا ما كشفه زوار بري!
-
سجال بين هيكل وسلام.. " هذا إنتحار"!
-
بعد أنباء عن اغتياله... بيان للنائب محمد رعد!
-
شو الوضع؟ تحول كبير في التعاطي مع النشاط العسكري للحزب ورفض عام لزج لبنان في حرب إسناد إيران...
-
هذا ما قاله رئيس نقابة الأفران عن وضع الخبز... هل ينقطع؟
-
استشهاد القائد العسكري لسرايا القدس في لبنان!
-
EXCLUSIVE
كواليس - اجتماع بين مرجعية ووزير على هامش جلسة الحكومة
-
قطع أوتوستراد رياق باتجاه بعلبك
-
-
Just in
-
08 :31
مَن سينفّذ القرار بنزع السلاح «فوراً»؟ (الجمهورية) تتمة
-
08 :30
قرار فرض القانون لا إدارة التوازنات.. (اللواء) تتمة
-
08 :27
المنطقة تشتعل: مَن سيصرخ أولاً؟ (الجمهورية) تتمة
-
08 :25
وسائل إعلام إيرانية: دوي انفجار في محافظة أصفهان وسط البلاد
-
08 :10
حزب الله: استهدفنا بسرب من المسيرات الانقضاضية قاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليات الجوية شمال فلسطين المحتلة وأسفرت العملية عن إصابة أحد الرادارات في القاعدة ومبنى قيادي
-
08 :07
فيديو للحظة اصابة مبنى في دبي بطائرة مسيرة ليل أمس تتمة