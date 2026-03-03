روسيا اليوم: تواصل إسرائيل قصف مواقع حزب الله جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت توازيا مع الحرب التي تشنها مع الولايات المتخدة الأمريكية على إيران.



آخر تطورات الضربات الإسرائيلية على لبنان



"حزب الله" يعلن استهداف قاعدة جوية إسرائيلية بسرب من المسيرات

لبنان.. الجيش الإسرائيلي يوسع نطاق الهجوم: إنذارات عاجلة لسكان الضاحية و53 بلدة بالجنوب

مراسلتنا: الجيش الإسرائيلي يستهدف بغارة عنيفة مبنى قناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله"

حزب الله: ردنا على ثكنة عسكرية إسرائيلية عمل دفاعي وجاء لأسباب وطنية بالدرجة الأولى

