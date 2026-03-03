إسرائيل تواصل قصف لبنان توازيا مع حربها إلى إيران
03 March 2026
source: روسيا اليوم
روسيا اليوم: تواصل إسرائيل قصف مواقع حزب الله جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت توازيا مع الحرب التي تشنها مع الولايات المتخدة الأمريكية على إيران.
آخر تطورات الضربات الإسرائيلية على لبنان
"حزب الله" يعلن استهداف قاعدة جوية إسرائيلية بسرب من المسيرات
لبنان.. الجيش الإسرائيلي يوسع نطاق الهجوم: إنذارات عاجلة لسكان الضاحية و53 بلدة بالجنوب
مراسلتنا: الجيش الإسرائيلي يستهدف بغارة عنيفة مبنى قناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله"
حزب الله: ردنا على ثكنة عسكرية إسرائيلية عمل دفاعي وجاء لأسباب وطنية بالدرجة الأولى
Just in
06 :59
قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة الخيام في جنوب لبنان
06 :56
الطيران المعادي يشن غارتين تحذيريتين على منطقة الضاحية الجنوبية- الحدث
06 :53
يديعوت أحرونوت: حزب الله أطلق دفعة صاروخية من 15 صاروخاً قبل قليل باتجاه شمال إسرائيل
06 :48
يواصل العدو الإسرائيلي شن غاراته على منطقة الضاحية الجنوبية- الحدث
06 :45
سقوط صاروخ في شكلٍ مباشرٍ على تل أبيب
06 :39
قناة كان العبرية: استعداد في إسرائيل لاحتمال معركة طويلة ضد الحزب تستمر حتى بعد انتهاء الحرب مع إيران.
