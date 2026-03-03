حزب الله يعلن في بيان الرد على العدوان الإسرائيلي باستهداف جرى عند الساعة 05:00 من فجر اليوم الثلاثاء الواقع فيه 3/3/2026 بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضية مواقعَ الرادارات وغرف التحكم في قاعدة رامات دافيد الجوية شمال اسرائيل