أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 3 آذار 2026
03 March 2026
البناء: خفايا وكواليس
خفايا
يقول خبراء عسكريون إنه إضافة للوظيفة العسكرية الاستراتيجية لاستهداف القواعد الأميركية في دول الخليج بالنسبة لإيران، والمتصل بجعل القوات الأميركية تدفع أثماناً أعلى للحرب، فإن هناك هدفاً تكتيكياً لا يقلّ أهمية وهو يتصل بخطة الحرب الإيرانية التي تريد الوصول إلى لحظة حرجة في الحرب يكون مخزون صواريخ الدفاع الجويّ الذي تستطيع أميركا التحكم بأصوله في كل المنطقة، خصوصاً ما سبق واشترته الحكومات الخليجية من أميركا والذي يمكن للقيادة الأميركية استعارته لما بعد نهاية الحرب واستخدامه ما لم يتمّ استنزافها، واللحظة الحرجة التي تسعى إليها طهران هي إيصال أميركا ومعها “إسرائيل” طبعاً إلى لحظة يبدأ معها الاقتصاد في استخدام الدفاعات الجوية وتبدأ فيها إيران بإطلاق صواريخها الحديثة وطائراتها المسيّرة الأشد حداثة ويصبح وقف الحرب مطلباً أميركياً إسرائيلياً بلا شروط.
كواليس
يقول مرجع سياسي إن لبنان لا يتحمّل التعامل بالغضب سواء أكان غضب المقاومة من استخفاف الحكومة، بما يعنيه استمرار الاعتداءات الإسرائيلية دون رادع ومطالبة المقاومة بتسليم سلاحها أو غضب رئيس الحكومة من مبادرة المقاومة إلى اختراق التزامها بعدم إطلاق الصواريخ وإضعاف صورة الحكومة التي دأبت على التباهي باستعادة قرار الحرب والسلم ومنع إطلاق النار من الأراضي اللبنانية، لأن الغضب سوف يؤدي إلى شيء واحد مؤكد هو الصدام وإدخال لبنان في نفق مظلم، ولأن قدر اللبنانيين هو العيش معاً وإدارة التوافق، خصوصاً في فترات الخلاف والأزمات، فإن إيجاد آليات للتواصل والحوار وبلورة حلول ومخارج وربط نزاع هي الأجوبة التي يحتاجها لبنان على الأسئلة الراهنة.
اللواء: أسرار
لغز
تزايدت المخاوف من عدم سريان الزيادة على رواتب القطاع العام، مع ارتفاع جنوني لأسعار المواد الغذائية والخدمات.
غمز
لم يتأخر وزير سابق عن حذف تغريدة، إتهم فيها الاحتلال بإطلاق الصواريخ، قبل ان تتوضح الأمور، وطبيعة من أطلقها..
همس
بدت صدمة ما حصل من تطورات عسكرية في الجنوب بعد إعلان حزب لله اشتراكه بالحرب مجدداً، بيِّنة لدى مرجع كبير، بعدما ثبت أن ما تلقَّاه من تطمينات لم يكن في محلّه!
نداء الوطن: أسرار
تؤكّد مصادر خاصة رفض سكّان عدّة مناطق ومدن ساحلية لبنانية تأجير منازل للنازحين الجنوبيين، خوفًا من أيّ صلات لهم مع "حزب اللّه"، واللافت أن "الحزب" لم يقدّم خطة إيواء لهؤلاء، ما أثار موجة سخط.
نقلت مصادر جنوبية أن قيادة "حزب اللّه" وجّهت رسائل تحذيرية إلى عدد من قادة "حركة أمل" على خلفية اعتراضهم على الانخراط في الحرب ورفضهم تعريض أمن الجنوبيين للمخاطر، في خطوة فُسّرت على أنها رسالة ضغط غير مباشرة إلى الرئيس نبيه برّي.
لم يتقدّم لدى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية أيّ شخص للترشح خلال الـ 24 ساعة الماضية، نظرًا لاحتدام الأوضاع الأمنية وترجيح فرضية التمديد للمجلس النيابي، خصوصًا إذا كانت الحرب ستمتدّ إلى مطلع شهر نيسان.
06 :59
قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة الخيام في جنوب لبنان
06 :56
الطيران المعادي يشن غارتين تحذيريتين على منطقة الضاحية الجنوبية- الحدث
06 :53
يديعوت أحرونوت: حزب الله أطلق دفعة صاروخية من 15 صاروخاً قبل قليل باتجاه شمال إسرائيل
06 :48
يواصل العدو الإسرائيلي شن غاراته على منطقة الضاحية الجنوبية- الحدث
06 :45
سقوط صاروخ في شكلٍ مباشرٍ على تل أبيب
06 :44
إسرائيل تواصل قصف لبنان توازيا مع حربها إلى إيران (روسيا اليوم) تتمة
عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 3 آذار 2026
الأنباء الكويتية: يوم النزوح
الأخبار: سلطة الوصاية تطعن المقاومة... وسلام لا يعبأ بالحرب الأهلية: عون يطلب إلى الجيش عدم الاشتباك مع العدو
الأخبار: تسريبات إعلامية لجيش العدو: الهجوم على لبنان مُقرّر... والخطة مُعدّة مُسبقاً
"الحزب" في بيان: حذرنا مرارًا بأن عمليات الاغتيال والتدمير لا يمكن أن تستمر
من هم المستهدفون بالغارات الإسرائيلية؟ مصادر أمنية تكشف!
" للإبلاغ عن أي تجمعات غير اعتيادية.." بيانٌ من بلدية جونيه!
"مستاء".. هذا ما كشفه زوار بري!
سجال بين هيكل وسلام.. " هذا إنتحار"!
بعد أنباء عن اغتياله... بيان للنائب محمد رعد!
شو الوضع؟ تحول كبير في التعاطي مع النشاط العسكري للحزب ورفض عام لزج لبنان في حرب إسناد إيران...
هذا ما قاله رئيس نقابة الأفران عن وضع الخبز... هل ينقطع؟
استشهاد القائد العسكري لسرايا القدس في لبنان!
كواليس - اجتماع بين مرجعية ووزير على هامش جلسة الحكومة
قطع أوتوستراد رياق باتجاه بعلبك
بري: لا تعليق!
استهداف قرض الحسن في هذه المناطق!
الرئيس عون اتصل بسلطان عُمان وبالرئيس القبرصي
معلومات أوّليّة عن غارة في الرياق
تغيير النظام أم تغيير الجغرافيا؟
