





البناء: خفايا وكواليس



خفايا

يقول خبراء عسكريون إنه إضافة للوظيفة العسكرية الاستراتيجية لاستهداف القواعد الأميركية في دول الخليج بالنسبة لإيران، والمتصل بجعل القوات الأميركية تدفع أثماناً أعلى للحرب، فإن هناك هدفاً تكتيكياً لا يقلّ أهمية وهو يتصل بخطة الحرب الإيرانية التي تريد الوصول إلى لحظة حرجة في الحرب يكون مخزون صواريخ الدفاع الجويّ الذي تستطيع أميركا التحكم بأصوله في كل المنطقة، خصوصاً ما سبق واشترته الحكومات الخليجية من أميركا والذي يمكن للقيادة الأميركية استعارته لما بعد نهاية الحرب واستخدامه ما لم يتمّ استنزافها، واللحظة الحرجة التي تسعى إليها طهران هي إيصال أميركا ومعها “إسرائيل” طبعاً إلى لحظة يبدأ معها الاقتصاد في استخدام الدفاعات الجوية وتبدأ فيها إيران بإطلاق صواريخها الحديثة وطائراتها المسيّرة الأشد حداثة ويصبح وقف الحرب مطلباً أميركياً إسرائيلياً بلا شروط.



كواليس

يقول مرجع سياسي إن لبنان لا يتحمّل التعامل بالغضب سواء أكان غضب المقاومة من استخفاف الحكومة، بما يعنيه استمرار الاعتداءات الإسرائيلية دون رادع ومطالبة المقاومة بتسليم سلاحها أو غضب رئيس الحكومة من مبادرة المقاومة إلى اختراق التزامها بعدم إطلاق الصواريخ وإضعاف صورة الحكومة التي دأبت على التباهي باستعادة قرار الحرب والسلم ومنع إطلاق النار من الأراضي اللبنانية، لأن الغضب سوف يؤدي إلى شيء واحد مؤكد هو الصدام وإدخال لبنان في نفق مظلم، ولأن قدر اللبنانيين هو العيش معاً وإدارة التوافق، خصوصاً في فترات الخلاف والأزمات، فإن إيجاد آليات للتواصل والحوار وبلورة حلول ومخارج وربط نزاع هي الأجوبة التي يحتاجها لبنان على الأسئلة الراهنة.









اللواء: أسرار



لغز

تزايدت المخاوف من عدم سريان الزيادة على رواتب القطاع العام، مع ارتفاع جنوني لأسعار المواد الغذائية والخدمات.





غمز

لم يتأخر وزير سابق عن حذف تغريدة، إتهم فيها الاحتلال بإطلاق الصواريخ، قبل ان تتوضح الأمور، وطبيعة من أطلقها..





همس



بدت صدمة ما حصل من تطورات عسكرية في الجنوب بعد إعلان حزب لله اشتراكه بالحرب مجدداً، بيِّنة لدى مرجع كبير، بعدما ثبت أن ما تلقَّاه من تطمينات لم يكن في محلّه!











نداء الوطن: أسرار



تؤكّد مصادر خاصة رفض سكّان عدّة مناطق ومدن ساحلية لبنانية تأجير منازل للنازحين الجنوبيين، خوفًا من أيّ صلات لهم مع "حزب اللّه"، واللافت أن "الحزب" لم يقدّم خطة إيواء لهؤلاء، ما أثار موجة سخط.



نقلت مصادر جنوبية أن قيادة "حزب اللّه" وجّهت رسائل تحذيرية إلى عدد من قادة "حركة أمل" على خلفية اعتراضهم على الانخراط في الحرب ورفضهم تعريض أمن الجنوبيين للمخاطر، في خطوة فُسّرت على أنها رسالة ضغط غير مباشرة إلى الرئيس نبيه برّي.



لم يتقدّم لدى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية أيّ شخص للترشح خلال الـ 24 ساعة الماضية، نظرًا لاحتدام الأوضاع الأمنية وترجيح فرضية التمديد للمجلس النيابي، خصوصًا إذا كانت الحرب ستمتدّ إلى مطلع شهر نيسان.