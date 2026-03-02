كشفت مصادر أمنية لقناة " الجديد " أن الضربات التي نفّذها جيش العدو الإسرائيلي على الضاحية استهدفت مواقع يشار إلى ارتباطها بوزارة الأمن الإيرانية العاملة على جبهة لبنان، إضافة إلى مقر آخر للحرس الثوري الإيراني.



واضافت أن الاستهدافات شملت شخصيات قيادية وأمنية في "حزب الله" من بينها رئيس المجلس التنفيذي الشيخ علي دعموش، وقائد عسكري يُعرف بـ"الحاج ياسر" ويقود وحدة تُسمّى "وحدة المئتين"، إضافة إلى المسؤول الأمني المعروف بـ"أبو علي حيدر" محمد حيدر الذي يشغل موقعاً أمنياً في الحزب الذي نجا، فيما قتل مساعده أحمد الزين صهر القائد العسكري الشهيد مصطفى بدر الدين.