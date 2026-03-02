من هم المستهدفون بالغارات الإسرائيلية؟ مصادر أمنية تكشف!
02 March 2026
02 March 2026
source: tayyar.org
كشفت مصادر أمنية لقناة " الجديد " أن الضربات التي نفّذها جيش العدو الإسرائيلي على الضاحية استهدفت مواقع يشار إلى ارتباطها بوزارة الأمن الإيرانية العاملة على جبهة لبنان، إضافة إلى مقر آخر للحرس الثوري الإيراني.
واضافت أن الاستهدافات شملت شخصيات قيادية وأمنية في "حزب الله" من بينها رئيس المجلس التنفيذي الشيخ علي دعموش، وقائد عسكري يُعرف بـ"الحاج ياسر" ويقود وحدة تُسمّى "وحدة المئتين"، إضافة إلى المسؤول الأمني المعروف بـ"أبو علي حيدر" محمد حيدر الذي يشغل موقعاً أمنياً في الحزب الذي نجا، فيما قتل مساعده أحمد الزين صهر القائد العسكري الشهيد مصطفى بدر الدين.
Just in
23 :13
جيش العدو الإسرائيلي يصدر تحذيرا بالإخلاء لسكان طهران وخصوصا في المنطقة التي تضم مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون
23 :08
الجيش الأميركي يعلن مقتل 6 من جنوده في الحرب مع إيران
23 :01
روبيو:- الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات غدا الثلاثاء تتعلق بارتفاع أسعار النفط بسبب الصراع مع إيران
- سندمر القوات البحرية الإيرانية التي تستهدف السفن بمضيق هرمز
- لا نستعد لنشر قوات أمريكية في إيران وتركيزنا حاليا منصب على استهداف الصواريخ الباليستية والبحرية الإيرانية والضربات الأقوى في إيران لم تحدث بعد
- نرغب في أن يُطيح الشعب الإيراني بالحكومة لكن هذا ليس هدف الحرب
22 :53
جيش العدو الإسرائيلي ينذر 29 بلدة جنوبية
22 :42
دوي صفارات الإنذار في مدينة العقبة الأردنية قبالة إيلات
22 :38
الأمن العام الأردني: ندعو القاطنين في محيط السفارة الأميركية إلى البقاء في منازلهم لحين زوال أي تهديد
" للإبلاغ عن أي تجمعات غير اعتيادية.." بيانٌ من بلدية جونيه!
"مستاء".. هذا ما كشفه زوار بري!
سجال بين هيكل وسلام.. " هذا إنتحار"!
بعد أنباء عن اغتياله... بيان للنائب محمد رعد!
شو الوضع؟ تحول كبير في التعاطي مع النشاط العسكري للحزب ورفض عام لزج لبنان في حرب إسناد إيران...
هذا ما قاله رئيس نقابة الأفران عن وضع الخبز... هل ينقطع؟
استشهاد القائد العسكري لسرايا القدس في لبنان!
EXCLUSIVE
كواليس - اجتماع بين مرجعية ووزير على هامش جلسة الحكومة
قطع أوتوستراد رياق باتجاه بعلبك
بري: لا تعليق!
استهداف قرض الحسن في هذه المناطق!
الرئيس عون اتصل بسلطان عُمان وبالرئيس القبرصي
معلومات أوّليّة عن غارة في الرياق
تغيير النظام أم تغيير الجغرافيا؟
رئيس الأركان الإسرائيلي ايال زامير يتوعد الحزب بـ"ضربة مدمّرة"
تحذير عاجل من السفارة الأميركية في بيروت: غادروا لبنان الآن الوضع خطير!
تعزيزات عسكرية للجيش اللبناني في بيروت!
هل تقفل المدارس غدًا؟
EXCLUSIVE
كواليس - وزير من "الثنائي" مصدوم.. ويؤيد قرارات الحكومة
باسيل: التيار يدعم توجّهات الرئيس عون ويؤيد قرارات مجلس الوزراء
