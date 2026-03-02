Tayyar Article
معاريف: "إسرائيل" تدرس دخولًا بريًا إلى جنوب لبنان
02 March 2026
1 min ago
source: tayyar.org
Just in
23 :13
جيش العدو الإسرائيلي يصدر تحذيرا بالإخلاء لسكان طهران وخصوصا في المنطقة التي تضم مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون
23 :08
الجيش الأميركي يعلن مقتل 6 من جنوده في الحرب مع إيران
23 :01
روبيو:- الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات غدا الثلاثاء تتعلق بارتفاع أسعار النفط بسبب الصراع مع إيران
- سندمر القوات البحرية الإيرانية التي تستهدف السفن بمضيق هرمز
- لا نستعد لنشر قوات أمريكية في إيران وتركيزنا حاليا منصب على استهداف الصواريخ الباليستية والبحرية الإيرانية والضربات الأقوى في إيران لم تحدث بعد
- نرغب في أن يُطيح الشعب الإيراني بالحكومة لكن هذا ليس هدف الحرب
22 :53
جيش العدو الإسرائيلي ينذر 29 بلدة جنوبية
22 :42
دوي صفارات الإنذار في مدينة العقبة الأردنية قبالة إيلات
22 :38
الأمن العام الأردني: ندعو القاطنين في محيط السفارة الأميركية إلى البقاء في منازلهم لحين زوال أي تهديد
