Tayyar Article

رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا يرحب بقرار الحكومة اللبنانية حظر النشاط العسكري لحزب الله: تحدثت مع الرئيس عون حول أحدث المستجدات في لبنان ومن المهم أن تتمكن القوات المسلحة اللبنانية من نزع سلاح حزب الله

  02 March 2026
  • 1 min ago
    Lebanon
    POLITICS
  source: tayyar.org

