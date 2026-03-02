طمأن رئيس نقابة الأفران في لبنان طوني سيف، في بيان اليوم، اللبنانيين إلى أن الأفران تعمل بكفاءة عالية، وتمتلك طاقة إنتاجية كبيرة تخوّلها الاستجابة لأي متطلبات طارئة أو مستجدة.



وأشار سيف إلى وجود ضغط على الأفران نتيجة حالة الخوف والقلق لدى المواطنين، مؤكداً في الوقت نفسه أن الأفران تواكب هذا الارتفاع في الطلب، وتمتلك القدرة الإنتاجية الكافية لتلبية المزيد عند الحاجة.



وشدد على أنه لا داعي للخشية من حصول أي نقص في إنتاج الخبز، لا سيما في ظل توافر مخزون من القمح يكفي لمدة شهرين.



وكشف سيف عن وجود باخرة جديدة تفرغ حمولتها حالياً في مرفأ طرابلس، إضافة إلى شحنات أخرى ستصل تباعاً إلى لبنان خلال الفترة المقبلة، ما يعزز استقرار السوق ويؤمّن استمرارية الإنتاج.