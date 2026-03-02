الرئيس عون اتصل بسلطان عُمان وبالرئيس القبرصي
02 March 2026
3 mins ago
source: tayyar.org
واصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالاته مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة . وفي هذا الاطار اجرى الرئيس عون اتصالا هاتفيا بسلطان عمان هيثم بن طارق، وأعرب له عن تضامن لبنان رئيساً وشعباً مع سلطنة عُمان وشعبها في الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة .
كذلك اتصل الرئيس عون بالرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، مستنكراً استهداف الأراضي القبرصية للاعتداء، ومؤكدا تضامن لبنان مع الشعب القبرصي الصديق .
Just in
18 :46
المنار: بيان لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بعد قليل
18 :46
الحرس الثوري الإيراني: أصبنا القاعدة الأميركية عريفجان في الكويت على مرحلتين بواسطة 12 طائرة مسيرة
18 :43
القيادة المركزية الأميركية: حاملة الطائرات الوحيدة التي غرقت هي شهيد باقري وهي حاملة مسيرات إيرانية
18 :38
الجيش الاسرائيلي: استهدفنا عنصراً بارزاً في بيروت
18 :35
بالصور - استهداف شقة سكنية في الجناح! تتمة
18 :30
الحرس الثوري الإيراني يعلن شن موجة جديدة من الهجمات ووسائل إعلام إيرانية تتحدث عن استخدام صواريخ جديدة
