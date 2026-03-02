واصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالاته مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة . وفي هذا الاطار اجرى الرئيس عون اتصالا هاتفيا بسلطان عمان هيثم بن طارق، وأعرب له عن تضامن لبنان رئيساً وشعباً مع سلطنة عُمان وشعبها في الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة .



كذلك اتصل الرئيس عون بالرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، مستنكراً استهداف الأراضي القبرصية للاعتداء، ومؤكدا تضامن لبنان مع الشعب القبرصي الصديق .