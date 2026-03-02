يستمر مسلسل نتنياهو التوسعي الهادف إلى إرساء الشرق الأوسط الجديد، وهذه المرة يدخل اللاعب الأميركي وبكل ما أوتي من قوة ساحة الصراع، ففيما كانت المفاوضات جارية بين الجانبين الأميركي والإيراني، أوقف الرئيس ترامب هذه المفاوضات وبدأ حرباً شعواء على إيران وذلك بحجة أن الإيرانيين يتباطؤن في توقيع الاتفاق مع الولايات المتحدة. وكانت الولايات المتحدة قد بدأت بحشد أكبر أرمادا بحرية في منطقة الخليج والشرق الأوسط تحضيراً للانقضاض على الجمهورية الإسلامية. وإذا كان صحيحاً أن الأميركيين والإسرائيليين حققوا نصراً مبينا في أقل من 48 ساعة على إيران، إذ إنهم استطاعوا اغتيال المرشد الأعلى مع أكثر من 48 شخصية سياسية وعسكرية من كبار مسؤولي نظام آيات الله، فإن إيران لم تسقط واستمرت في إنزال اشد الضربات الصاروخية في الكيان الصهيوني وفي كل القواعد الأميركية في دول مجلس التعاون الخليجي، حتى أنها استطاعت إغلاق مضيق هرمز وأوقفت حركة الملاحة البحرية واستهدفت ناقلة نفط كبيرة مما أدى إلى وقف عمليات عبور البترول.



علي وعلى أعدائي

ولقد جاء الرد الإيراني على كل دول مجلس التعاون الخليجي، مستهدفة القواعد الأميركية على أراضيها وكذلك مطارات هذه الدول مؤشراً على أن إيران تخطت كل الخطوط الحمر وذلك على لسان مسؤوليها معلنة أن لا خطوط حمر بعد اليوم، وأن كل القواعد الأميركية ومراكز التموين ومقرات البعثات الدبلوماسية لأميركا وإسرائيل اضحت أهدافاً مشروعة لإيران، وهكذا وبدلاً من أن يشكل اغتيال المرشد الأعلى الخامنئي رادعاً، شكل هذا الاغتيال سبباً إضافياً لاحتدام الحرب ولاستعمال صواريخ باليستية جديدة أكثر دقة وأشد فتكاً. ولعل الحدث الأبرز هو استهداف حاملة الطائرات أبراهام لينكولن وإجبارها على التراجع لمسافة أكثر من 700 كم باتجاه المحيط الهندي بعيداً عن مرمى الصواريخ الإيرانية، وكذلك استهداف قاعدة أميركية في الكويت وسقوط أكثر من ثلاثة قتلى وعدداً من الجرحى. وهكذا تبدو إيران وكأنها تتصرف وفق مبدأ شمشوم "علي وعلى أعدائي".



لبنان في عين العاصفة

بعد حرب الإسناد المدمرة لغزة جاءت عمليات إطلاق صواريخ من لبنان مما أدى إلى عمليات قصف واسعة تبعه نزوح واسع. ولكن الحكومة اللبنانية وبناء على نصائح غربية أعلنت منظمة حزب الله بجناحيها العسكري والأمني خارجة عن القانون، واصدرت الأوامر للجيش لتنفيذ خطة حصر السلاح فوراً شمالي الليطاني، عسى هذه الإجراءات تجنب لبنان المزيد من الدمار والتهجير والقتل. حمى الله لبنان.

