تغيير النظام أم تغيير الجغرافيا؟
-
02 March 2026
-
4 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
يستمر مسلسل نتنياهو التوسعي الهادف إلى إرساء الشرق الأوسط الجديد، وهذه المرة يدخل اللاعب الأميركي وبكل ما أوتي من قوة ساحة الصراع، ففيما كانت المفاوضات جارية بين الجانبين الأميركي والإيراني، أوقف الرئيس ترامب هذه المفاوضات وبدأ حرباً شعواء على إيران وذلك بحجة أن الإيرانيين يتباطؤن في توقيع الاتفاق مع الولايات المتحدة. وكانت الولايات المتحدة قد بدأت بحشد أكبر أرمادا بحرية في منطقة الخليج والشرق الأوسط تحضيراً للانقضاض على الجمهورية الإسلامية. وإذا كان صحيحاً أن الأميركيين والإسرائيليين حققوا نصراً مبينا في أقل من 48 ساعة على إيران، إذ إنهم استطاعوا اغتيال المرشد الأعلى مع أكثر من 48 شخصية سياسية وعسكرية من كبار مسؤولي نظام آيات الله، فإن إيران لم تسقط واستمرت في إنزال اشد الضربات الصاروخية في الكيان الصهيوني وفي كل القواعد الأميركية في دول مجلس التعاون الخليجي، حتى أنها استطاعت إغلاق مضيق هرمز وأوقفت حركة الملاحة البحرية واستهدفت ناقلة نفط كبيرة مما أدى إلى وقف عمليات عبور البترول.
علي وعلى أعدائي
ولقد جاء الرد الإيراني على كل دول مجلس التعاون الخليجي، مستهدفة القواعد الأميركية على أراضيها وكذلك مطارات هذه الدول مؤشراً على أن إيران تخطت كل الخطوط الحمر وذلك على لسان مسؤوليها معلنة أن لا خطوط حمر بعد اليوم، وأن كل القواعد الأميركية ومراكز التموين ومقرات البعثات الدبلوماسية لأميركا وإسرائيل اضحت أهدافاً مشروعة لإيران، وهكذا وبدلاً من أن يشكل اغتيال المرشد الأعلى الخامنئي رادعاً، شكل هذا الاغتيال سبباً إضافياً لاحتدام الحرب ولاستعمال صواريخ باليستية جديدة أكثر دقة وأشد فتكاً. ولعل الحدث الأبرز هو استهداف حاملة الطائرات أبراهام لينكولن وإجبارها على التراجع لمسافة أكثر من 700 كم باتجاه المحيط الهندي بعيداً عن مرمى الصواريخ الإيرانية، وكذلك استهداف قاعدة أميركية في الكويت وسقوط أكثر من ثلاثة قتلى وعدداً من الجرحى. وهكذا تبدو إيران وكأنها تتصرف وفق مبدأ شمشوم "علي وعلى أعدائي".
لبنان في عين العاصفة
بعد حرب الإسناد المدمرة لغزة جاءت عمليات إطلاق صواريخ من لبنان مما أدى إلى عمليات قصف واسعة تبعه نزوح واسع. ولكن الحكومة اللبنانية وبناء على نصائح غربية أعلنت منظمة حزب الله بجناحيها العسكري والأمني خارجة عن القانون، واصدرت الأوامر للجيش لتنفيذ خطة حصر السلاح فوراً شمالي الليطاني، عسى هذه الإجراءات تجنب لبنان المزيد من الدمار والتهجير والقتل. حمى الله لبنان.
-
Just in
-
17 :14
الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف حوش الغنم وبدنايل
-
17 :13
الخطوط السعودية تمدد فترة إلغاء رحلاتها إلى الكويت وأبوظبي ودبي والدوحة والبحرين
-
17 :10
ماكرون: فرنسا ستسمح بنشر طائراتها التي تحمل أسلحة نووية في الدول الحليفة بشكل موقت
-
17 :09
الحرس الثوري: ضربنا 500 هدف لأميركا وإسرائيل
-
17 :07
معلومات أوّليّة عن غارة في الرياق تتمة
-
16 :59
"رويترز": انفجارات قوية قرب منشآت نووية وقاعدة جوية في وسط أصفهان
-
-
Other stories
-
-
-
رئيس الأركان الإسرائيلي ايال زامير يتوعد الحزب بـ"ضربة مدمّرة"
-
تحذير عاجل من السفارة الأميركية في بيروت: غادروا لبنان الآن الوضع خطير!
-
تعزيزات عسكرية للجيش اللبناني في بيروت!
-
هل تقفل المدارس غدًا؟
-
EXCLUSIVE
كواليس - وزير من "الثنائي" مصدوم.. ويؤيد قرارات الحكومة
-
باسيل: التيار يدعم توجّهات الرئيس عون ويؤيد قرارات مجلس الوزراء
-
هل يكفي مخزون الغاز في لبنان؟
-
سلسلة انذارات لأدرعي باستهداف الجنوب!
-
الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية رئيس هيئة الاستخبارات في الحزب!
-
بالصور: إنذار إسرائيلي جديد لسكان البقاع بالإخلاء!
-
إنذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية: " للإخلاء فورًا"!
-
الجيش الإسرائيلي: سنهاجم في أنحاء لبنان بنى تحتية تابعة لجمعية القرض الحسن
-
بري مصدوم من تصرّف الحزب!
-
سلام بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: حظرٌ فوريّ لنشاطات "الحزب" الأمنية والعسكرية وإلزامه بتسليم سلاحِه !
-
"لبنان تلقى تحذيرًا"!
-
EXCLUSIVE
خاص - بلديات تتحرّك ميدانيًا لتنظيم النزوح!
-
عن لبنان.. ماذا قالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي؟
-
بالفيديو: مشهد الغارة العنيفة على دورس في بعلبك
-
جعجع: على الحكومة اللبنانية أن تعلن اليوم الحزب منظمة خارجة عن القانون
-
بيانٌ هامّ لـ"طيران الشرق الأوسط"...
-
-
Just in
-
17 :14
الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف حوش الغنم وبدنايل
-
17 :13
الخطوط السعودية تمدد فترة إلغاء رحلاتها إلى الكويت وأبوظبي ودبي والدوحة والبحرين
-
17 :10
ماكرون: فرنسا ستسمح بنشر طائراتها التي تحمل أسلحة نووية في الدول الحليفة بشكل موقت
-
17 :09
الحرس الثوري: ضربنا 500 هدف لأميركا وإسرائيل
-
17 :07
معلومات أوّليّة عن غارة في الرياق تتمة
-
16 :59
"رويترز": انفجارات قوية قرب منشآت نووية وقاعدة جوية في وسط أصفهان