صدر عن السفارة الأميركيّة في بيروت البيان التالي:

إذا كنتم موجودين في لبنان، تحث وزارة الخارجية الأميركية المواطنين الأميركيين على مغادرة البلاد فورًا ما دامت خيارات الرحلات الجوية التجارية متاحة. فالوضع الأمني في لبنان متقلب وغير مستقر، وقد شهدت البلاد غارات جوية في مختلف أنحائها، لا سيما في الجنوب والبقاع وأجزاء من بيروت.

نحث المواطنين الأميركيين على عدم السفر إلى لبنان. ونوصي المواطنين الأميركيين الذين يختارون البقاء بإعداد خطط طوارئ لحالات الطوارئ، والاستعداد للبقاء في أماكن إقامتهم في حال تدهور الوضع.

يجب ألا تعتمد هذه الخطط البديلة على مساعدة الحكومة الأميركية في المغادرة أو الإجلاء. وتحث السفارة الأميركية بشدة المواطنين الأميركيين في جنوب لبنان، بالقرب من الحدود مع سوريا، وفي مخيمات اللاجئين، وفي حي الضاحية ببيروت، على مغادرة تلك المناطق فورًا. لا يزال مطار رفيق الحريري في بيروت مفتوحًا، وتتوفر رحلات على متن شركات الطيران التجارية، إلا أنه قد يتم إلغاء الرحلات في أي وقت. يرجى مراجعة خيارات الرحلات الجوية في مطار بيروت – رفيق الحريري الدولي.

كافة الخدمات القنصلية معلقة حتى إشعار آخر. لا تستطيع السفارة الأميركية حاليًا تقديم أي مساعدة للمواطنين الأميركيين في لبنان.

الإجراءات الواجب اتخاذها:

غادروا لبنان الآن.

لا ينبغي للمواطنين الأميركيين التوجه إلى السفارة الأميركية حتى إشعار آخر.