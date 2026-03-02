تحذير عاجل من السفارة الأميركية في بيروت: غادروا لبنان الآن الوضع خطير!
-
02 March 2026
-
12 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
صدر عن السفارة الأميركيّة في بيروت البيان التالي:
إذا كنتم موجودين في لبنان، تحث وزارة الخارجية الأميركية المواطنين الأميركيين على مغادرة البلاد فورًا ما دامت خيارات الرحلات الجوية التجارية متاحة. فالوضع الأمني في لبنان متقلب وغير مستقر، وقد شهدت البلاد غارات جوية في مختلف أنحائها، لا سيما في الجنوب والبقاع وأجزاء من بيروت.
نحث المواطنين الأميركيين على عدم السفر إلى لبنان. ونوصي المواطنين الأميركيين الذين يختارون البقاء بإعداد خطط طوارئ لحالات الطوارئ، والاستعداد للبقاء في أماكن إقامتهم في حال تدهور الوضع.
يجب ألا تعتمد هذه الخطط البديلة على مساعدة الحكومة الأميركية في المغادرة أو الإجلاء. وتحث السفارة الأميركية بشدة المواطنين الأميركيين في جنوب لبنان، بالقرب من الحدود مع سوريا، وفي مخيمات اللاجئين، وفي حي الضاحية ببيروت، على مغادرة تلك المناطق فورًا. لا يزال مطار رفيق الحريري في بيروت مفتوحًا، وتتوفر رحلات على متن شركات الطيران التجارية، إلا أنه قد يتم إلغاء الرحلات في أي وقت. يرجى مراجعة خيارات الرحلات الجوية في مطار بيروت – رفيق الحريري الدولي.
كافة الخدمات القنصلية معلقة حتى إشعار آخر. لا تستطيع السفارة الأميركية حاليًا تقديم أي مساعدة للمواطنين الأميركيين في لبنان.
الإجراءات الواجب اتخاذها:
غادروا لبنان الآن.
لا ينبغي للمواطنين الأميركيين التوجه إلى السفارة الأميركية حتى إشعار آخر.
-
Just in
-
17 :14
الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف حوش الغنم وبدنايل
-
17 :13
الخطوط السعودية تمدد فترة إلغاء رحلاتها إلى الكويت وأبوظبي ودبي والدوحة والبحرين
-
17 :10
ماكرون: فرنسا ستسمح بنشر طائراتها التي تحمل أسلحة نووية في الدول الحليفة بشكل موقت
-
17 :09
الحرس الثوري: ضربنا 500 هدف لأميركا وإسرائيل
-
17 :07
معلومات أوّليّة عن غارة في الرياق تتمة
-
16 :59
"رويترز": انفجارات قوية قرب منشآت نووية وقاعدة جوية في وسط أصفهان
-
-
Other stories
-
-
-
تعزيزات عسكرية للجيش اللبناني في بيروت!
-
هل تقفل المدارس غدًا؟
-
EXCLUSIVE
كواليس - وزير من "الثنائي" مصدوم.. ويؤيد قرارات الحكومة
-
باسيل: التيار يدعم توجّهات الرئيس عون ويؤيد قرارات مجلس الوزراء
-
هل يكفي مخزون الغاز في لبنان؟
-
سلسلة انذارات لأدرعي باستهداف الجنوب!
-
الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية رئيس هيئة الاستخبارات في الحزب!
-
بالصور: إنذار إسرائيلي جديد لسكان البقاع بالإخلاء!
-
إنذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية: " للإخلاء فورًا"!
-
الجيش الإسرائيلي: سنهاجم في أنحاء لبنان بنى تحتية تابعة لجمعية القرض الحسن
-
بري مصدوم من تصرّف الحزب!
-
سلام بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: حظرٌ فوريّ لنشاطات "الحزب" الأمنية والعسكرية وإلزامه بتسليم سلاحِه !
-
"لبنان تلقى تحذيرًا"!
-
EXCLUSIVE
خاص - بلديات تتحرّك ميدانيًا لتنظيم النزوح!
-
عن لبنان.. ماذا قالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي؟
-
بالفيديو: مشهد الغارة العنيفة على دورس في بعلبك
-
جعجع: على الحكومة اللبنانية أن تعلن اليوم الحزب منظمة خارجة عن القانون
-
بيانٌ هامّ لـ"طيران الشرق الأوسط"...
-
غارات إسرائيلية عنيفة على البقاع والجنوب!
-
بالصور: غارة على الضاحية... وأنباء عن عملية اغتيال!
-
-
Just in
-
17 :14
الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف حوش الغنم وبدنايل
-
17 :13
الخطوط السعودية تمدد فترة إلغاء رحلاتها إلى الكويت وأبوظبي ودبي والدوحة والبحرين
-
17 :10
ماكرون: فرنسا ستسمح بنشر طائراتها التي تحمل أسلحة نووية في الدول الحليفة بشكل موقت
-
17 :09
الحرس الثوري: ضربنا 500 هدف لأميركا وإسرائيل
-
17 :07
معلومات أوّليّة عن غارة في الرياق تتمة
-
16 :59
"رويترز": انفجارات قوية قرب منشآت نووية وقاعدة جوية في وسط أصفهان