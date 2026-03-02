كواليس - وزير من "الثنائي" مصدوم.. ويؤيد قرارات الحكومة
02 March 2026
1 min ago
source: tayyar.org
أيّد وزير محسوب على "الثنائي الشيعي" للقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء بكامل بنودها خلال الجلسة التي عقدها صباح اليوم. وأبدى الوزير استغرابه لعملية إطلاق صورايخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل فجر أمس، مضيفاً: لم أجد تفسيراً لما حصل حتى الآن!.
15 :39
غارة تحذيرية تستهدف الضاحية الجنوبية
15 :39
وفاة زوجة خامنئي متأثرة بجراحها بعد الهجوم تتمة
15 :35
تعزيزات عسكرية للجيش اللبناني في بيروت! تتمة
15 :33
رئيس هيئة أركان الجيش الأميركي: أكثر من 100 طائرة ضمن موجة واحدة شاركت في هجوم ساحق على إيران
15 :30
الخارجية الإيرانية: شنت الولايات المتحدة الحرب رغم التقدم المحرز في المفاوضات ولم يكن أمام إيران خيار سوى الدفاع عن نفسها بكل قواتها
15 :29
هل تقفل المدارس غدًا؟ تتمة
