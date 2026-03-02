بالصور: إنذار إسرائيلي جديد لسكان البقاع بالإخلاء!
-
02 March 2026
-
17 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي انذارًا جديدًا وكتب:
""عاجل!! إنذار عاجل إلى سكان لبنان وتحديدًا في القرى والبلدات التالية:
️اللبوة
️عين بورضاي
️حوس الغنم
سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي للتعامل مع محاولاته المحظورة لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة
نحث سكان المباني المحددة بالأحمر في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها: أنتم تتواجدون بالقرب من مباني يستخدمها حزب الله الإرهابي فمن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلائها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر
البقاء في منطقة المباني المحددة يعرضكم للخطر."
عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى سكان لبنان وتحديدًا في القرى والبلدات التالية:— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 2, 2026
⭕️اللبوة
⭕️عين بورضاي
⭕️حوس الغنم
🔸سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي للتعامل مع محاولاته المحظورة لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة
🔸نحث سكان المباني المحددة… pic.twitter.com/pqgNTDp0uo
-
Just in
-
15 :39
غارة تحذيرية تستهدف الضاحية الجنوبية
-
15 :39
وفاة زوجة خامنئي متأثرة بجراحها بعد الهجوم تتمة
-
15 :35
تعزيزات عسكرية للجيش اللبناني في بيروت! تتمة
-
15 :33
رئيس هيئة أركان الجيش الأميركي: أكثر من 100 طائرة ضمن موجة واحدة شاركت في هجوم ساحق على إيران
-
15 :30
الخارجية الإيرانية: شنت الولايات المتحدة الحرب رغم التقدم المحرز في المفاوضات ولم يكن أمام إيران خيار سوى الدفاع عن نفسها بكل قواتها
-
15 :29
هل تقفل المدارس غدًا؟ تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
إنذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية: " للإخلاء فورًا"!
-
الجيش الإسرائيلي: سنهاجم في أنحاء لبنان بنى تحتية تابعة لجمعية القرض الحسن
-
بري مصدوم من تصرّف الحزب!
-
سلام بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: حظرٌ فوريّ لنشاطات "الحزب" الأمنية والعسكرية وإلزامه بتسليم سلاحِه !
-
"لبنان تلقى تحذيرًا"!
-
EXCLUSIVE
خاص - بلديات تتحرّك ميدانيًا لتنظيم النزوح!
-
عن لبنان.. ماذا قالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي؟
-
بالفيديو: مشهد الغارة العنيفة على دورس في بعلبك
-
جعجع: على الحكومة اللبنانية أن تعلن اليوم الحزب منظمة خارجة عن القانون
-
بيانٌ هامّ لـ"طيران الشرق الأوسط"...
-
غارات إسرائيلية عنيفة على البقاع والجنوب!
-
بالصور: غارة على الضاحية... وأنباء عن عملية اغتيال!
-
"إلقاء اللوم على إسرائيل".. هذا ما سيفعله الوزيران المقرّبان من الحزب!
-
بيان تحذيري من الأمن العام إلى المواطنين...
-
تهديد إسرائيلي لقاسم: أصبحتَ هدفًا!
-
توتر ونقاش حاد في مجلس الوزراء... ماذا في التفاصيل؟!
-
أدرعي إلى سكان لبنان: لا تعودوا إلى منازلكم!
-
إخلاء مستشفى ومخفرين... ماذا يحصل؟!
-
هذا ما كُشف عن مخزون المحروقات في لبنان!
-
إليكم القرى التي استهدفتها إسرائيل منذ الفجر حتى 9 صباحًا...
-
-
Just in
-
15 :39
غارة تحذيرية تستهدف الضاحية الجنوبية
-
15 :39
وفاة زوجة خامنئي متأثرة بجراحها بعد الهجوم تتمة
-
15 :35
تعزيزات عسكرية للجيش اللبناني في بيروت! تتمة
-
15 :33
رئيس هيئة أركان الجيش الأميركي: أكثر من 100 طائرة ضمن موجة واحدة شاركت في هجوم ساحق على إيران
-
15 :30
الخارجية الإيرانية: شنت الولايات المتحدة الحرب رغم التقدم المحرز في المفاوضات ولم يكن أمام إيران خيار سوى الدفاع عن نفسها بكل قواتها
-
15 :29
هل تقفل المدارس غدًا؟ تتمة