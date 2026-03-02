عن لبنان.. ماذا قالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي؟
02 March 2026
20 mins ago
source: tayyar.org
قالت المُتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية، اليوم الإثنين، إنَّ "حزب الله هو من بادر إلى إطلاق النار على إسرائيل واختار الدخول بالمعركة القائمة في المنطقة.
وفي تصريح لها، قالت واوية إن "إسرائيل ستردّ على حزب الله وبقوة".
وخلال وقتٍ سابق، صرّح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "آكس" قائلاً إن "حزب الله أطلق عدة قذائف صاروخية نحو مدينة حيفا وشمال إسرائيل"، مشيراً إلى أن "الحزب بادر بإطلاق النار واختار أن يدخل المعركة وسيدفع ثمناً باهظاً على ذلك".
ومن ناحيته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنَّ "أمين عام حزب الله نعيم قاسم أصبحَ الآن هدفاً للجيش الإسرائيلي"، مُشيراً إلى أنَّ "الجيش الإسرائيلي قتل بالفعل العديد من كبار قادة حزب الله ، بما في ذلك في بيروت، وضرب عشرات المواقع الأخرى لحزب الله".
Just in
14 :03
إنذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية: " للإخلاء فورًا"! تتمة
14 :01
الجيش الإسرائيلي: سنهاجم في أنحاء لبنان بنى تحتية تابعة لجمعية القرض الحسن تتمة
13 :54
بري مصدوم من تصرّف الحزب! تتمة
13 :50
غارات مكثفة تستهدف طهران
13 :48
غارتان إسرائيليتان تستهدفان بلدتي سحمر ويحمر في البقاع الغربي
13 :47
سلام بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: حظرٌ فوريّ لنشاطات "الحزب" الأمنية والعسكرية وإلزامه بتسليم سلاحِه! تتمة
EXCLUSIVE
خاص - بلديات تتحرّك ميدانيًا لتنظيم النزوح!
بالفيديو: مشهد الغارة العنيفة على دورس في بعلبك
جعجع: على الحكومة اللبنانية أن تعلن اليوم الحزب منظمة خارجة عن القانون
بيانٌ هامّ لـ"طيران الشرق الأوسط"...
غارات إسرائيلية عنيفة على البقاع والجنوب!
بالصور: غارة على الضاحية... وأنباء عن عملية اغتيال!
"إلقاء اللوم على إسرائيل".. هذا ما سيفعله الوزيران المقرّبان من الحزب!
بيان تحذيري من الأمن العام إلى المواطنين...
تهديد إسرائيلي لقاسم: أصبحتَ هدفًا!
توتر ونقاش حاد في مجلس الوزراء... ماذا في التفاصيل؟!
أدرعي إلى سكان لبنان: لا تعودوا إلى منازلكم!
إخلاء مستشفى ومخفرين... ماذا يحصل؟!
هذا ما كُشف عن مخزون المحروقات في لبنان!
إليكم القرى التي استهدفتها إسرائيل منذ الفجر حتى 9 صباحًا...
استشهاد شيخ وابنه وابنته جراء العدوان الإسرائيلي على الضاحية!
منشور لوهّاب... ماذا قال؟
خطان ساخنان للطوارئ... في البقاع!
بالصور: غارات عنيفة!
إليكم الطرقات التي تشهد زحمة خانقة...
الحريري يعلّق على اطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية
