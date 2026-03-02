قالت المُتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية، اليوم الإثنين، إنَّ "حزب الله هو من بادر إلى إطلاق النار على إسرائيل واختار الدخول بالمعركة القائمة في المنطقة.

وفي تصريح لها، قالت واوية إن "إسرائيل ستردّ على حزب الله وبقوة".



وخلال وقتٍ سابق، صرّح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "آكس" قائلاً إن "حزب الله أطلق عدة قذائف صاروخية نحو مدينة حيفا وشمال إسرائيل"، مشيراً إلى أن "الحزب بادر بإطلاق النار واختار أن يدخل المعركة وسيدفع ثمناً باهظاً على ذلك".

ومن ناحيته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنَّ "أمين عام حزب الله نعيم قاسم أصبحَ الآن هدفاً للجيش الإسرائيلي"، مُشيراً إلى أنَّ "الجيش الإسرائيلي قتل بالفعل العديد من كبار قادة حزب الله ، بما في ذلك في بيروت، وضرب عشرات المواقع الأخرى لحزب الله".