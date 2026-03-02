اعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية في بيان انه بسبب اغلاق المجالات الجوية في معظم دول المنطقة نتيجة التطوارات السائدة:



1) تسيير رحلة اضافية الى اسطنبول يوم الاثنين في 2 آذار ME1265 تقلع من مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً.

2) تأجيل رحلة العودة لارنكا - بيروت المجدولة ليوم الأثنين بتاريخ 2 آذار 2026 تحت رقم ME262 الى يوم الثلاثاء الواقع في 3 آذار بحيث يصبح موعد اقلاعها الجديد 08:00 صباحأً بتوقيت قبرص.

رقم الرحلة من الى توقيت الاقلاع السابق توقيت الاقلاع المعدل



ME 424 بيروت الرياض 08:25 09:40



ME 425 الرياض بيروت 12:40 14:45



3) تأخير موعد اقلاع رحلة الرياض الصباحية المجدولة ليوم الثلاثاء 3 آذار وفقاً للجدول المرفق.