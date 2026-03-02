أعلن مكتب العلامة السيد علي فضل الله استشهاد الدكتور السيد محمد رضا فضل الله، شقيق المرجع الديني الراحل محمد حسين فضل الله، وزوجته، وذلك في الغارة التي استهدفت منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.



وأوضح المكتب في بيان أن الغارة أدت إلى استشهاد الدكتور فضل الله وزوجته، في ظل موجة القصف التي طالت الضاحية الجنوبية خلال الساعات الماضية، وأسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.