استشهاد شيخ وابنه وابنته جراء العدوان الإسرائيلي على الضاحية!
02 March 2026
24 mins ago
source: tayyar.org
أعلن مكتب العلامة السيد علي فضل الله استشهاد الدكتور السيد محمد رضا فضل الله، شقيق المرجع الديني الراحل محمد حسين فضل الله، وزوجته، وذلك في الغارة التي استهدفت منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وأوضح المكتب في بيان أن الغارة أدت إلى استشهاد الدكتور فضل الله وزوجته، في ظل موجة القصف التي طالت الضاحية الجنوبية خلال الساعات الماضية، وأسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.
Just in
11 :05
المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية:
- اعتراض وتدمير مسيرتين حاولتا مهاجمة مصفاة رأس تنورة شرقي المملكة
- الاعتراض تسبب بسقوط الشظايا قرب الأعيان المدنية واندلع حريق محدود دون تسجيل أي إصابة
11 :03
افيخاي يرد على فنانة لبنانية شهيرة: ..عفوًا منك! تتمة
11 :02
وزير الخارجية الفرنسي: مستعدون للمشاركة في الدفاع عن الدول الخليجية والأردن
10 :58
غارة من الطيران الحربي على بلدة دير عامص – حي الساحة استهدفت ثلاثة منازل
10 :55
"إلقاء اللوم على إسرائيل".. هذا ما سيفعله الوزيران المقرّبان من الحزب! تتمة
10 :55
إيران تهدد ترامب وعائلته: ستجدنا حيثما لا تتوقع! تتمة
