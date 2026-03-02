أفاد مصدر أمني إسرائيلي لـ"الحدث"، بأنّ "عملية لبنان ستكون واسعة وشاملة وقد تتضمن اجتياحاً".

وأضاف المصدر: "لا حصانة لأي سياسي أو عسكري في حزب الله وحتى لداعميه".