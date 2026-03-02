بدأ الجيش الإسرائيليّ شن غارات على عدد من البلدات في جنوب الليطاني، وبخاصة تلك التي شملتها التهديدات.

فقد أغار على بلدات: محرونة - قضاء صور، قلويه، قانا، حداثا في قضاء بنت جبيل، خراج طيردبا، طريق الطيبة - القنطرة قضاء مرجعيون، مجرى نهر الليطاني عند ضفتي بلدة طيرفلسيه، بين معركة ويانوح وصديقين. كما اغار على ساحة بلدة البازورية.

وفي السياق، أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي أنه "بدأنا معركة هجوميّة ضدّ "حزب الله" ويجب الاستعداد لأيّام عدّة من القتال".