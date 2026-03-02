Tayyar Article
بالصورة- أميركا لرعاياها: غادروا لبنان!
02 March 2026
طلبت الولايات المتحدة الأميركية من رعاياها مغادرة لبنان فوراً.
التفاصيل في الصورة المرفقة.
Just in
08 :07
الطائرات الحربية المعادية استهدفت أطراف بلدات الزرارية والحوش وطير دبا
08 :04
الوزير شارل الحاج للOTV:
-الله يرحم الشهداء وما في يكون عنا شبه دولة وشفتو شو صار
-ما فيها فئة تاخد قرار عن الدولة
08 :02
رئيس الأركان في الجيش الاسرائيلي:
- لقد أطلقنا معركة هجومية في مواجهة حزب الله ولسنا فقط بالخطوط الدفاعية بل ننطلق إلى الهجوم
- يجب الاستعداد لأيام عديدة من القتال ونحن بحاجة إلى استعدادات دفاعية قوية واستعدادات هجومية متواصلة في موجهات من الغارات وطبعًا طيلة الوقت استغلال الفرص العملياتية
08 :00
قائد الجيش العماد رودولف هيكل سيشارك في جلسة مجلس الوزراء
07 :59
السفير الأميركي في إسرائيل مايك هاكابي: حزب الله أتاح اختبار "القبة الحديدية الليزرية" الجديدة بنجاح ودخلت الملجأ مرتين وممتن للابتكار الإسرائيلي
07 :58
الرئيس عون يلتقي الرئيس سلام قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا
