أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي إقفال جميع المدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم المهني والتقني، اليوم على أن تُتابع الوزارة تقييم التطورات بشكلٍ يومي بالتنسيق مع الجهات المختصة، واتخاذ القرارات المناسبة تبعاً لمقتضيات السلامة العامة.



وإذ تعبّر وزيرة التربية والتعليم العالي عن إدانتها الشديدة للاعتداءات التي يتعرّض لها لبنان وشعبه، تؤكد تضامنها الكامل مع الاهالي الذين اضطروا إلى النزوح من منازلهم.



وشدّدت على وقوف الوزارة إلى جانبهم في هذه الظروف الصعبة.





وأعلنت الوزارة وضع عدد من المدارس الرسمية التي سبق تحديدها بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية بتصرّف خطّة الاستجابة الوطنية، لاستقبال العائلات النازحة وتأمين مراكز إيواء لائقة، بما يساهم في توفير الحدّ الأدنى من الأمان والرعاية الإنسانية.







ودعت الوزارة جميع أفراد الأسرة التربوية إلى التحلّي بالمسؤولية والتعاون مع الإدارات المدرسية والجهات المعنية، متمنّية السلامة لجميع اللبنانيين، وآملة أن تنتهي هذه المحنة في أقرب وقت، وأن يعود الوطن سريعاً إلى الاستقرار والأمن.