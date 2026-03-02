روسيا اليوم: حزب الله يطلق رشقات جديدة من لبنان باتجاه إسرائيل وانفجارات ضخمة تهز تل أبيب والمركز
-
02 March 2026
-
11 secs ago
-
-
source: روسيا اليوم
-
روسيا اليوم: أطلق حزب الله اللبناني رشقات صاروخية جديدة من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، في تصعيد متواصل على الجبهة الشمالية.
وفي تطور متزامن، نقلت رويترز سماع دوي انفجارات في أجزاء من تل أبيب دون انطلاق صفارات الإنذار، ما يثير تساؤلات حول طبيعة الانفجارات أو آلية الرصد والتحذير.
من جهتها، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بسماع "انفجارات عنيفة" في وسط إسرائيل، دون تفاصيل فورية بشأن الأسباب أو حجم الأضرار.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن عدة قذائف قادمة من لبنان سقطت في مناطق مفتوحة. ولم تطلق صفارات الإنذار وفقاً للإجراءات المتبعة.
-
Just in
-
06 :33
مصادر الحدث: اغتيالُ النائب محمد رعد
-
06 :30
لاريجاني: ترامب جرّ المنطقة إلى الفوضى بـ«أوهام باطلة» وهو الآن قلق بشأن سقوط المزيد من الضحايا في صفوف القوات الأمريكية
-
06 :28
وزارة التربية: إقفال جميع المدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم المهني تتمة
-
06 :24
أسرار الصحف ليوم الأثنين 2 آذار 2026 تتمة
-
06 :14
الجيش الإسرائيلي يجدد إنذاره لـ53 بلدة في الجنوب والبقاع
-
06 :07
الرئيس عون: إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية يستهدف كل الجهود التي بذلتها الدولة اللبنانية
(وطنية) تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
الشرق الأوسط السعودية: غارات عنيفة على لبنان بعد إطلاق «حزب الله» صواريخ نحو شمال إسرائيل
-
لبنان: عدوان إسرائيلي واسع على الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب
-
الأخبار: رسالة تهديد أميركية: مصير لبنان رهن حياده | سلطة الوصاية تعيش وهم «حصرية قرار السلم والحرب»
-
سكاي نيوز عربية: إسرائيل تستهدف قيادات بحزب الله في بيروت
-
الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا عاجلا لسكان 53 بلدة في جنوب لبنان بإخلاء مناطقهم فورا
-
افيخاي ينشر.. إنذارات بالإخلاء !
-
باسيل: " حيّدوا لبنان واتركوه وطناً للبنانيين "!
-
عملية إغتيال في الضاحية؟!
-
إطلاق صواريخ من لبنان؟!
-
وزير سابق :" قلة أخلاق وذوق..." !
-
بعد إغتيال الخامنئي .. بيانٌ من " الحزب "!
-
EXCLUSIVE
خاص - إجراءات وقائية في عوكر!
-
EXCLUSIVE
خاص tayyar.org - إغلاق بعض مدارس البعثة الفرنسية غدًا كإجراء احترازي لضمان سلامة الطلاب
-
بالصور: "غرف عمليات على حدود لبنان وسوريا".. أدرعي يزعم وينشر!
-
هل تقفل المدارس غداً؟
-
EXCLUSIVE
خاص - إجراءات احترازية لبلدية حامات!
-
EXCLUSIVE
خاص - تحذيرات ديبلوماسية لرعايا أجانب وتشديد الإجراءات في مدارس البعثات!
-
"في ظل التطورات.." بيانٌ من الجيش!
-
لجنة المرأة في هيئة قضاء كسروان الفتوح: فطور حاشد في مطعم السراي – ساحل علما
-
بري نعى الخامنئي: كان إماماً ومرجعا ومرشداً وقائداً
-
-
Just in
-
06 :33
مصادر الحدث: اغتيالُ النائب محمد رعد
-
06 :30
لاريجاني: ترامب جرّ المنطقة إلى الفوضى بـ«أوهام باطلة» وهو الآن قلق بشأن سقوط المزيد من الضحايا في صفوف القوات الأمريكية
-
06 :28
وزارة التربية: إقفال جميع المدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم المهني تتمة
-
06 :24
أسرار الصحف ليوم الأثنين 2 آذار 2026 تتمة
-
06 :14
الجيش الإسرائيلي يجدد إنذاره لـ53 بلدة في الجنوب والبقاع
-
06 :07
الرئيس عون: إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية يستهدف كل الجهود التي بذلتها الدولة اللبنانية
(وطنية) تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
وزارة التربية: إقفال جميع المدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم المهني
-
-
-
02 March 2026
-
أسرار الصحف ليوم الأثنين 2 آذار 2026
-
-
-
02 March 2026
-
الرئيس عون: إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية يستهدف كل الجهود التي بذلتها الدولة اللبنانية
-
-
-
02 March 2026
-
الأنباء الكويتية: تعليق المدارس في بعبدا ومحيط الضاحية الجنوبية
-
-
-
02 March 2026
-
الشرق الأوسط السعودية: غارات عنيفة على لبنان بعد إطلاق «حزب الله» صواريخ نحو شمال إسرائيل
-
-
-
02 March 2026
-
لبنان: عدوان إسرائيلي واسع على الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب
-
-
-
02 March 2026
-
الأخبار: رسالة تهديد أميركية: مصير لبنان رهن حياده | سلطة الوصاية تعيش وهم «حصرية قرار السلم والحرب»
-
-
-
02 March 2026
-
سكاي نيوز عربية: إسرائيل تستهدف قيادات بحزب الله في بيروت
-
-
-
02 March 2026
-
الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا عاجلا لسكان 53 بلدة في جنوب لبنان بإخلاء مناطقهم فورا
-
-
-
02 March 2026
-
افيخاي ينشر.. إنذارات بالإخلاء !
-
-
-
02 March 2026