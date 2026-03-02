روسيا اليوم: أطلق حزب الله اللبناني رشقات صاروخية جديدة من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، في تصعيد متواصل على الجبهة الشمالية.



وفي تطور متزامن، نقلت رويترز سماع دوي انفجارات في أجزاء من تل أبيب دون انطلاق صفارات الإنذار، ما يثير تساؤلات حول طبيعة الانفجارات أو آلية الرصد والتحذير.



من جهتها، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بسماع "انفجارات عنيفة" في وسط إسرائيل، دون تفاصيل فورية بشأن الأسباب أو حجم الأضرار.



وأعلن الجيش الإسرائيلي أن عدة قذائف قادمة من لبنان سقطت في مناطق مفتوحة. ولم تطلق صفارات الإنذار وفقاً للإجراءات المتبعة.