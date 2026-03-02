لبنان: عدوان إسرائيلي واسع على الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب
02 March 2026
12 secs ago
source: الميادين
الميادين: شنّ الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، عدواناً واسعاً على لبنان، مستهدفاً الضاحية الجنوبية لبيروت وبلدات في الجنوب.
في الضاحية الجنوبية للعاصمة، استهدفت الغارات الإسرائيلية أحياء الجاموس وحارة حريك وقرب مطار بيروت.
وفي الجنوب، استهدفت الاعتداءات الإسرائيلية مناطق سكنية. وبحسب مراسلة الميادين، فقد استهدفت الغارات بلدات الشهابية والسلطانية، وأيضاً عدشيت وحاروف وتول والكفور.
ووفق مراسلنا، فإنّ الاحتلال استهدف منازل السكان ومحيطها في يارون وعيترون والخيام.
كما أطلقت طائرة أباتشي إسرائيلية النار على بلدة يارون، فيما تتعرّض المنطقة الحدودية لقصف مدفعي إسرائيلي عنيف.
وبالتزامن، هدد الاحتلال بلدات عدة في الجنوب اللبناني والبقاع والبقاع الغربي تمهيداً للاعتداء عليها، منها صريفا، معروب، سلعا (صور)، دبعال، بافليه، باريش، أرزون، قلويه، الشهابية، دردغيا، بستيات، عرب صاليم، حوش الرافقة، يحمر (البقاع الغربي)، ميدون، دلافي، عين قانا، كنيسة، المنصوري (صور)، مجدل زون، مزرعة بيوت السياد.
كما هدد جبال البطم، زبقين، السماعية، عيتيت، قانا، البياض (صور)، دير عامص، عيتا الجبل (الزط)، حانين (بنت جبيل)، حاريص، حداثا، محرونة، بيت ليف، ياطر (بنت جبيل)، شقرا، حولا، برعشيت، بنت جبيل، جميجمة، عيترون، صفد البطيخ، البازورية، عيناثا، حانوية، جناتا، برج الشمالي.
وأيضاً بلدات معركة، صديقين، المجادل، وادي جيلو، درويس (بعلبك)، ميس الجبل.
في غضون ذلك، تنفذ الطائرات الحربية الإسرائيلية تحليقاً على علو منخفض في البقاعين الغربي والشمالي.
06 :33
مصادر الحدث: اغتيالُ النائب محمد رعد
06 :30
لاريجاني: ترامب جرّ المنطقة إلى الفوضى بـ«أوهام باطلة» وهو الآن قلق بشأن سقوط المزيد من الضحايا في صفوف القوات الأمريكية
06 :28
وزارة التربية: إقفال جميع المدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم المهني
06 :24
أسرار الصحف ليوم الأثنين 2 آذار 2026
06 :14
الجيش الإسرائيلي يجدد إنذاره لـ53 بلدة في الجنوب والبقاع
06 :07
الرئيس عون: إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية يستهدف كل الجهود التي بذلتها الدولة اللبنانية
(وطنية) تتمة
الأخبار: رسالة تهديد أميركية: مصير لبنان رهن حياده | سلطة الوصاية تعيش وهم «حصرية قرار السلم والحرب»
سكاي نيوز عربية: إسرائيل تستهدف قيادات بحزب الله في بيروت
الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا عاجلا لسكان 53 بلدة في جنوب لبنان بإخلاء مناطقهم فورا
افيخاي ينشر.. إنذارات بالإخلاء !
باسيل: " حيّدوا لبنان واتركوه وطناً للبنانيين "!
عملية إغتيال في الضاحية؟!
إطلاق صواريخ من لبنان؟!
وزير سابق :" قلة أخلاق وذوق..." !
بعد إغتيال الخامنئي .. بيانٌ من " الحزب "!
EXCLUSIVE
خاص - إجراءات وقائية في عوكر!
EXCLUSIVE
خاص tayyar.org - إغلاق بعض مدارس البعثة الفرنسية غدًا كإجراء احترازي لضمان سلامة الطلاب
بالصور: "غرف عمليات على حدود لبنان وسوريا".. أدرعي يزعم وينشر!
هل تقفل المدارس غداً؟
EXCLUSIVE
خاص - إجراءات احترازية لبلدية حامات!
EXCLUSIVE
خاص - تحذيرات ديبلوماسية لرعايا أجانب وتشديد الإجراءات في مدارس البعثات!
"في ظل التطورات.." بيانٌ من الجيش!
لجنة المرأة في هيئة قضاء كسروان الفتوح: فطور حاشد في مطعم السراي – ساحل علما
بري نعى الخامنئي: كان إماماً ومرجعا ومرشداً وقائداً
قاسم نعى خامنئي: سنقوم بواجبنا في التصدي للعدوان
باسيل في عشاء هيئة قضاء عاليه في "التيار" مشدداً على تحييد لبنان: ما يحصل ينقض الشرعية الدولية ونرفض المس بسيادة الدول العربية وأمنها
