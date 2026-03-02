الميادين: شنّ الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، عدواناً واسعاً على لبنان، مستهدفاً الضاحية الجنوبية لبيروت وبلدات في الجنوب.



في الضاحية الجنوبية للعاصمة، استهدفت الغارات الإسرائيلية أحياء الجاموس وحارة حريك وقرب مطار بيروت.



وفي الجنوب، استهدفت الاعتداءات الإسرائيلية مناطق سكنية. وبحسب مراسلة الميادين، فقد استهدفت الغارات بلدات الشهابية والسلطانية، وأيضاً عدشيت وحاروف وتول والكفور.



ووفق مراسلنا، فإنّ الاحتلال استهدف منازل السكان ومحيطها في يارون وعيترون والخيام.



كما أطلقت طائرة أباتشي إسرائيلية النار على بلدة يارون، فيما تتعرّض المنطقة الحدودية لقصف مدفعي إسرائيلي عنيف.



وبالتزامن، هدد الاحتلال بلدات عدة في الجنوب اللبناني والبقاع والبقاع الغربي تمهيداً للاعتداء عليها، منها صريفا، معروب، سلعا (صور)، دبعال، بافليه، باريش، أرزون، قلويه، الشهابية، دردغيا، بستيات، عرب صاليم، حوش الرافقة، يحمر (البقاع الغربي)، ميدون، دلافي، عين قانا، كنيسة، المنصوري (صور)، مجدل زون، مزرعة بيوت السياد.



كما هدد جبال البطم، زبقين، السماعية، عيتيت، قانا، البياض (صور)، دير عامص، عيتا الجبل (الزط)، حانين (بنت جبيل)، حاريص، حداثا، محرونة، بيت ليف، ياطر (بنت جبيل)، شقرا، حولا، برعشيت، بنت جبيل، جميجمة، عيترون، صفد البطيخ، البازورية، عيناثا، حانوية، جناتا، برج الشمالي.



وأيضاً بلدات معركة، صديقين، المجادل، وادي جيلو، درويس (بعلبك)، ميس الجبل.



في غضون ذلك، تنفذ الطائرات الحربية الإسرائيلية تحليقاً على علو منخفض في البقاعين الغربي والشمالي.