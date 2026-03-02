سكاي نيوز عربية: قال الجيش الإسرائيلي، الإثنين، إن عملية دقيقة استهدفت قيادات بارزة في "حزب الله" ببيروت.





وأعلن الجيش الإسرائيلي أيضا استهداف قيادي بحزب الله في جنوب لبنان.



وصادق رئيس الأركان الإسرائيلي على خطة هجومية جديدة عقب إطلاق نار من لبنان، قائلا إن حزب الله يتحمل مسؤولية التصعيد.



وأصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا بالإخلاء واسع النطاق لعدة بلدان لبنانية.



وحثّ الجيش الإسرائيلي سكان نحو 50 قرية لبنانية على إخلاء منازلهم تحسبا لضربات محتملة.



وطلب الجيش الإسرائيلي من المدنيين في شرق وجنوب لبنان إخلاء منازلهم والابتعاد مسافة لا تقل عن 1000 متر عن القرى إلى مناطق مفتوحة، مضيفا أن كل من يتواجد قرب منشآت حزب الله ووسائله القتالية يعرّض حياته للخطر.





