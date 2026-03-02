الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا عاجلا لسكان 53 بلدة في جنوب لبنان بإخلاء مناطقهم فورا
-
02 March 2026
-
12 secs ago
-
-
source: روسيا اليوم
-
روسيا اليوم:أصدر الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم، إنذارا عاجلا موجها إلى سكان 53 بلدة في جنوب لبنان، طالبهم فيه بإخلاء مناطقهم فورا، تمهيدا لشن غارات تستهدف ما وصفه بـ"بنى تحتية تابعة لحزب الله".
وقال الجيش في بيان مقتضب إن القصف المرتقب سيطال منشآت وبنى عسكرية للحزب، داعيا المدنيين إلى الابتعاد عن المواقع التي يشتبه باستخدامها لأغراض عسكرية.
وحذر الجيش الإسرائيلي من التواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية.
والقرى والمناطق المذكورة في النداء هي:
صربا، معروب، سلعا (صور)، دبعال، بفلية، باربيش، ارزون، قلوية، الشهابية (طير زينا)، دردغيا، بستيات، عرب صاليم، حوش الرافقة، يحمر (البقاع الغربي)، ميدون، دلافة، عين قانا، كنيسة، المنصوري (صور)، مجدل زون، مزرعة بيوت السياد، جبال البطم، زبقين، السماعية، عيتيت، قانا، البياض (صور)، دير عامص، عينتا الجبل (الزرط)، حانين (بنت جبيل)، حاريص، حداثا، محرونة، بيت ليف، ياطر (بنت جبيل)، شقرا، حولا، برعشيت، بنت جبيل، جميمة، عينترون، صفد البطيخ، البازورية، عيناتا، حانوبة، جناتا، برج الشمالي، معركة، صديقين، المجادل، وادي جيلو، دروس (بعلبك)، ميس الجبل.
وطالب الجيش بإخلاء البيوت فورا والابتعاد عن القرى لمسافة كيلومتر على الأقل إلى أراض مفتوحة.
ويأتي هذا التطور في ظل تصعيد متواصل على الجبهة الشمالية، بعد تبادل القصف بين حزب الله وإسرائيل خلال الساعات الماضية، ما يثير مخاوف من اتساع رقعة المواجهة وارتفاع منسوب المخاطر على المدنيين في القرى الحدودية.
واستهدفت طائرات إسرائيلية بلدتي الشهابية والسلطانية بالإضافة إلى عدة بلدات في قضاء النبطية.
وأطلقت طائرة أباتشي إسرائيلية النار على بلدة يارون في جنوب لبنان.
وتعرضت المنطقة الحدودية لقصف مدفعي إسرائيلي مكثف.
وشهد جنوب لبنان والبقاع حركة نزوح كبيرة من عشرات القرى والبلدات بعد تحذيرات الجيش باستهدافها.
-
Just in
-
04 :52
رئيس مجلس الوزراء يدعو لعقد جلسة طارئة في القصر الجمهوري عند الساعة الثامنة صباحا
-
04 :48
غارة إسرائيلية تستهدف بلدة وادي جيلو جنوبي لبنان
-
04 :48
وزير الداخلية عقد اجتماعا مع مدير عام قوى الامن واعطى التوجيهات اللازمة لتسهيل حركة السير أمام الأهالي النازحين
-
04 :47
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في بلدات عدة شمال الجولان بعد رصد تسلل مسيرة
-
04 :41
غارات تستهدف برج قلويه
-
04 :40
وزارة الخارجية الأمريكية تأمر جميع مواطنيها بمغادرة لبنان فوراً
-
-
Other stories
-
-
-
افيخاي ينشر.. إنذارات بالإخلاء !
-
باسيل: " حيّدوا لبنان واتركوه وطناً للبنانيين "!
-
عملية إغتيال في الضاحية؟!
-
إطلاق صواريخ من لبنان؟!
-
وزير سابق :" قلة أخلاق وذوق..." !
-
بعد إغتيال الخامنئي .. بيانٌ من " الحزب "!
-
EXCLUSIVE
خاص - إجراءات وقائية في عوكر!
-
EXCLUSIVE
خاص tayyar.org - إغلاق بعض مدارس البعثة الفرنسية غدًا كإجراء احترازي لضمان سلامة الطلاب
-
بالصور: "غرف عمليات على حدود لبنان وسوريا".. أدرعي يزعم وينشر!
-
هل تقفل المدارس غداً؟
-
EXCLUSIVE
خاص - إجراءات احترازية لبلدية حامات!
-
EXCLUSIVE
خاص - تحذيرات ديبلوماسية لرعايا أجانب وتشديد الإجراءات في مدارس البعثات!
-
"في ظل التطورات.." بيانٌ من الجيش!
-
لجنة المرأة في هيئة قضاء كسروان الفتوح: فطور حاشد في مطعم السراي – ساحل علما
-
بري نعى الخامنئي: كان إماماً ومرجعا ومرشداً وقائداً
-
قاسم نعى خامنئي: سنقوم بواجبنا في التصدي للعدوان
-
باسيل في عشاء هيئة قضاء عاليه في "التيار" مشدداً على تحييد لبنان: ما يحصل ينقض الشرعية الدولية ونرفض المس بسيادة الدول العربية وأمنها
-
اتصالات لرئيس الحكومة لمتابعة أوضاع اللبنانيين في دول الخليج
-
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان ينعي الخامنئي
-
عناوين الصحف ليوم الأحد 1 آذار 2026
-
-
Just in
-
04 :52
رئيس مجلس الوزراء يدعو لعقد جلسة طارئة في القصر الجمهوري عند الساعة الثامنة صباحا
-
04 :48
غارة إسرائيلية تستهدف بلدة وادي جيلو جنوبي لبنان
-
04 :48
وزير الداخلية عقد اجتماعا مع مدير عام قوى الامن واعطى التوجيهات اللازمة لتسهيل حركة السير أمام الأهالي النازحين
-
04 :47
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في بلدات عدة شمال الجولان بعد رصد تسلل مسيرة
-
04 :41
غارات تستهدف برج قلويه
-
04 :40
وزارة الخارجية الأمريكية تأمر جميع مواطنيها بمغادرة لبنان فوراً
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
افيخاي ينشر.. إنذارات بالإخلاء !
-
-
-
02 March 2026
-
باسيل: " حيّدوا لبنان واتركوه وطناً للبنانيين "!
-
-
-
02 March 2026
-
عملية إغتيال في الضاحية؟!
-
-
-
02 March 2026
-
إطلاق صواريخ من لبنان؟!
-
-
-
02 March 2026
-
وزير سابق :" قلة أخلاق وذوق..." !
-
-
-
01 March 2026
-
بعد إغتيال الخامنئي .. بيانٌ من " الحزب "!
-
-
-
01 March 2026
-
بالصور - مشاركة شبابية من التجمع من أجل لبنان في فرنسا في لقاء مع السيدة الأولى
-
-
-
01 March 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - إجراءات وقائية في عوكر!
-
-
-
01 March 2026
-
ترامب: أميركا تغرق 9 سفن إيرانية وتدمر مقر البحرية
-
-
-
01 March 2026
-
EXCLUSIVE
خاص tayyar.org - إغلاق بعض مدارس البعثة الفرنسية غدًا كإجراء احترازي لضمان سلامة الطلاب
-
-
-
01 March 2026