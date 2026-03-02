weather logo
الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا عاجلا لسكان 53 بلدة في جنوب لبنان بإخلاء مناطقهم فورا

  • 02 March 2026
  • 12 secs ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: روسيا اليوم

