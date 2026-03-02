



نشر الناطق السابق بإسم جيش العدو الاسرائيلي افيخاي ادرعي إنذاراً بالإخلاء جاء فيه :"نداء عاجل إلى سكان لبنان في القرى:



صريفا، معروب، سلعا (صور)، دبعال، بافليه، باريش، ارزون، قلويه، الشهابية (طير زبنا)، دردغيا، بستيات، عرب صاليم، حوش الرافقة، يحمر (البقاع الغربي)، ميدون، دلافي، عين قانا، كنيسة، المنصوري (صور)، مجدل زون، مزرعة بيوت السياد، جبال البطم، زبقين، السماعية، عيتيت، قانا، البياض (صور)، دير عامص، عيتا الجبل (الزط)، حانين (بنت جبيل)، حاريص، حداثا، محرونة، بيت ليف، ياطر (بنت جبيل)، شقرا، حولا، برعشيت، بنت جبيل، جميجمة، عيترون، صفد البطيخ، البازورية، عيناثا، حانوية، جناتا، برج الشمالي، معركة، صديقين، المجادل، وادي جيلو، درويس (بعلبك)، ميس الجبل.



⭕️ نشاطات حزب الله تجبر جيش الدفاع على العمل ضده، جيش الدفاع الاسرائيلي لا يريد المساس بكم.

⭕️ من أجل سلامتكم، عليكم إخلاء بيوتكم فوراً والابتعاد عن القرى لبُعد 1,000 متر على الأقل إلى أراضي مفتوحة.



⭕️ كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية، يعرّض حياته للخطر.



حافظوا على سلامتكم وسلامة أحبائكم"