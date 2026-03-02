افيخاي ينشر.. إنذارات بالإخلاء !
02 March 2026
1 min ago
source: tayyar.org
نشر الناطق السابق بإسم جيش العدو الاسرائيلي افيخاي ادرعي إنذاراً بالإخلاء جاء فيه :"نداء عاجل إلى سكان لبنان في القرى:
صريفا، معروب، سلعا (صور)، دبعال، بافليه، باريش، ارزون، قلويه، الشهابية (طير زبنا)، دردغيا، بستيات، عرب صاليم، حوش الرافقة، يحمر (البقاع الغربي)، ميدون، دلافي، عين قانا، كنيسة، المنصوري (صور)، مجدل زون، مزرعة بيوت السياد، جبال البطم، زبقين، السماعية، عيتيت، قانا، البياض (صور)، دير عامص، عيتا الجبل (الزط)، حانين (بنت جبيل)، حاريص، حداثا، محرونة، بيت ليف، ياطر (بنت جبيل)، شقرا، حولا، برعشيت، بنت جبيل، جميجمة، عيترون، صفد البطيخ، البازورية، عيناثا، حانوية، جناتا، برج الشمالي، معركة، صديقين، المجادل، وادي جيلو، درويس (بعلبك)، ميس الجبل.
⭕️ نشاطات حزب الله تجبر جيش الدفاع على العمل ضده، جيش الدفاع الاسرائيلي لا يريد المساس بكم.
⭕️ من أجل سلامتكم، عليكم إخلاء بيوتكم فوراً والابتعاد عن القرى لبُعد 1,000 متر على الأقل إلى أراضي مفتوحة.
⭕️ كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية، يعرّض حياته للخطر.
حافظوا على سلامتكم وسلامة أحبائكم"
Just in
04 :52
رئيس مجلس الوزراء يدعو لعقد جلسة طارئة في القصر الجمهوري عند الساعة الثامنة صباحا
04 :48
غارة إسرائيلية تستهدف بلدة وادي جيلو جنوبي لبنان
04 :48
وزير الداخلية عقد اجتماعا مع مدير عام قوى الامن واعطى التوجيهات اللازمة لتسهيل حركة السير أمام الأهالي النازحين
04 :47
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في بلدات عدة شمال الجولان بعد رصد تسلل مسيرة
04 :42
الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا عاجلا لسكان 53 بلدة في جنوب لبنان بإخلاء مناطقهم فورا (روسيا اليوم) تتمة
04 :41
غارات تستهدف برج قلويه
Other stories
باسيل: " حيّدوا لبنان واتركوه وطناً للبنانيين "!
عملية إغتيال في الضاحية؟!
إطلاق صواريخ من لبنان؟!
وزير سابق :" قلة أخلاق وذوق..." !
بعد إغتيال الخامنئي .. بيانٌ من " الحزب "!
EXCLUSIVE
خاص - إجراءات وقائية في عوكر!
EXCLUSIVE
خاص tayyar.org - إغلاق بعض مدارس البعثة الفرنسية غدًا كإجراء احترازي لضمان سلامة الطلاب
بالصور: "غرف عمليات على حدود لبنان وسوريا".. أدرعي يزعم وينشر!
هل تقفل المدارس غداً؟
EXCLUSIVE
خاص - إجراءات احترازية لبلدية حامات!
EXCLUSIVE
خاص - تحذيرات ديبلوماسية لرعايا أجانب وتشديد الإجراءات في مدارس البعثات!
"في ظل التطورات.." بيانٌ من الجيش!
لجنة المرأة في هيئة قضاء كسروان الفتوح: فطور حاشد في مطعم السراي – ساحل علما
بري نعى الخامنئي: كان إماماً ومرجعا ومرشداً وقائداً
قاسم نعى خامنئي: سنقوم بواجبنا في التصدي للعدوان
باسيل في عشاء هيئة قضاء عاليه في "التيار" مشدداً على تحييد لبنان: ما يحصل ينقض الشرعية الدولية ونرفض المس بسيادة الدول العربية وأمنها
اتصالات لرئيس الحكومة لمتابعة أوضاع اللبنانيين في دول الخليج
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان ينعي الخامنئي
عناوين الصحف ليوم الأحد 1 آذار 2026
الشرق الأوسط السعودية: واشنطن: إسرائيل ليست في وارد التصعيد ما دامت لا توجد أعمال عدائية من الجهة اللبنانية
