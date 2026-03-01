Tayyar Article
وزير سابق :" قلة أخلاق وذوق..." !
-
01 March 2026
-
8 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
شن الوزير السابق مصطفى بيرم هجوماً على المسؤولين في الدولة كاتباً :"رسالة إلى سلطة لبنان :قلة أخلاق وذوق عدم إستنكاركم لقتل المرجع الديني الشهيد السيد الخامنئي على يد مجرمي الحرب الصهاينة وسادتهم جماعة ابستين ..وخلاف الأصول أن لا تعلنوا الحداد أقله مواساة لأهم مكوناته المضحية الذين صنعوا مجد هذا الوطن ..عيب عليكم !"
-
Just in
-
00 :26
مصدر أمني عراقي للجزيرة: إسقاط مسيرة حاولت استهداف معسكر دعم لوجستي للسفارة الأميركية قرب مطار بغداد الدولي
-
00 :24
المراسل العسكري للقناة 14 الإسرائيلية:
- سُمع دوي انفجار قوي في المنطقة بالإضافة إلى انطلاق أجهزة الإنذار في القاعدة وإقلاع الطائرات
- يُشتبه في سقوط صاروخ في قاعدة أكروتيري التابعة لسلاح الجو البريطاني في قبرص
-
00 :18
وكالة مهر: ٢٠ شهيدا في هجوم أمريكي - إسرائيلي ليلة الأحد على منطقة ميدان نيلوفر في العاصمة الإيرانية طهران
-
00 :13
وزارة البيشمركة بكردستان العراق: تعرض مقر الفرقة 11 التابعة لنا في محافظة أربيل لهجوم بطائرة مسيرة مفخخة
-
00 :09
القناة 12 الإسرائيلية: اعتراض المسيرة الإيرانية التي تسببت في تفعيل الإنذارات في بلدات "شمال إسرائيل"
-
00 :06
نيويورك تايمز عن مسؤول أميركي: أميركا وإسرائيل ضربتا أكثر من 2000 هدف في إيران
-
-
Other stories
-
-
-
بعد إغتيال الخامنئي .. بيانٌ من " الحزب "!
-
خاص - إجراءات وقائية في عوكر!
-
EXCLUSIVE
خاص tayyar.org - إغلاق بعض مدارس البعثة الفرنسية غدًا كإجراء احترازي لضمان سلامة الطلاب
-
بالصور: "غرف عمليات على حدود لبنان وسوريا".. أدرعي يزعم وينشر!
-
هل تقفل المدارس غداً؟
-
EXCLUSIVE
خاص - إجراءات احترازية لبلدية حامات!
-
EXCLUSIVE
خاص - تحذيرات ديبلوماسية لرعايا أجانب وتشديد الإجراءات في مدارس البعثات!
-
"في ظل التطورات.." بيانٌ من الجيش!
-
لجنة المرأة في هيئة قضاء كسروان الفتوح: فطور حاشد في مطعم السراي – ساحل علما
-
بري نعى الخامنئي: كان إماماً ومرجعا ومرشداً وقائداً
-
قاسم نعى خامنئي: سنقوم بواجبنا في التصدي للعدوان
-
باسيل في عشاء هيئة قضاء عاليه في "التيار" مشدداً على تحييد لبنان: ما يحصل ينقض الشرعية الدولية ونرفض المس بسيادة الدول العربية وأمنها
-
اتصالات لرئيس الحكومة لمتابعة أوضاع اللبنانيين في دول الخليج
-
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان ينعي الخامنئي
-
عناوين الصحف ليوم الأحد 1 آذار 2026
-
الشرق الأوسط السعودية: واشنطن: إسرائيل ليست في وارد التصعيد ما دامت لا توجد أعمال عدائية من الجهة اللبنانية
-
الأنباء الكويتية: اللبنانيون سارعوا إلى ملء خزانات سياراتهم بالوقود
-
طيران الشرق الأوسط: تعديلات على بعض رحلات 1 آذار
-
الرئيس عون اجرى اتصالات مع عدد من قادة الدول العربية التي استهدفها القصف
-
EXCLUSIVE
خاص - نائب يتوقّع انقسام المجلس: عندما يُطرح التمديد أُقرّر
-
-
Just in
-
00 :26
مصدر أمني عراقي للجزيرة: إسقاط مسيرة حاولت استهداف معسكر دعم لوجستي للسفارة الأميركية قرب مطار بغداد الدولي
-
00 :24
المراسل العسكري للقناة 14 الإسرائيلية:
- سُمع دوي انفجار قوي في المنطقة بالإضافة إلى انطلاق أجهزة الإنذار في القاعدة وإقلاع الطائرات
- يُشتبه في سقوط صاروخ في قاعدة أكروتيري التابعة لسلاح الجو البريطاني في قبرص
-
00 :18
وكالة مهر: ٢٠ شهيدا في هجوم أمريكي - إسرائيلي ليلة الأحد على منطقة ميدان نيلوفر في العاصمة الإيرانية طهران
-
00 :13
وزارة البيشمركة بكردستان العراق: تعرض مقر الفرقة 11 التابعة لنا في محافظة أربيل لهجوم بطائرة مسيرة مفخخة
-
00 :09
القناة 12 الإسرائيلية: اعتراض المسيرة الإيرانية التي تسببت في تفعيل الإنذارات في بلدات "شمال إسرائيل"
-
00 :06
نيويورك تايمز عن مسؤول أميركي: أميركا وإسرائيل ضربتا أكثر من 2000 هدف في إيران
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
بعد إغتيال الخامنئي .. بيانٌ من " الحزب "!
-
-
-
01 March 2026
-
بالصور - مشاركة شبابية من التجمع من أجل لبنان في فرنسا في لقاء مع السيدة الأولى
-
-
-
01 March 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - إجراءات وقائية في عوكر!
-
-
-
01 March 2026
-
ترامب: أميركا تغرق 9 سفن إيرانية وتدمر مقر البحرية
-
-
-
01 March 2026
-
EXCLUSIVE
خاص tayyar.org - إغلاق بعض مدارس البعثة الفرنسية غدًا كإجراء احترازي لضمان سلامة الطلاب
-
-
-
01 March 2026
-
بالصور: "غرف عمليات على حدود لبنان وسوريا".. أدرعي يزعم وينشر!
-
-
-
01 March 2026
-
هل تقفل المدارس غداً؟
-
-
-
01 March 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - إجراءات احترازية لبلدية حامات!
-
-
-
01 March 2026
-
بالصورة: استهداف منصة نفط اماراتية!
-
-
-
01 March 2026
-
استهداف حاملة الطائرات الامريكية!
-
-
-
01 March 2026