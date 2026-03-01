شن الوزير السابق مصطفى بيرم هجوماً على المسؤولين في الدولة كاتباً :

"رسالة إلى سلطة لبنان :

قلة أخلاق وذوق عدم إستنكاركم لقتل المرجع الديني الشهيد السيد الخامنئي على يد مجرمي الحرب الصهاينة وسادتهم جماعة ابستين ..

وخلاف الأصول أن لا تعلنوا الحداد أقله مواساة لأهم مكوناته المضحية الذين صنعوا مجد هذا الوطن ..

عيب عليكم !"