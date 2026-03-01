عُلم أن إدارات عدد من المدارس التابعة للبعثة الفرنسية قررت إغلاق أبوابها غدًا كإجراء احترازي يهدف إلى حماية سلامة المجتمع المدرسي، على أن يتم تعديل الإجراءات تباعًا وفق تطورات الوضع الأمني المرتبط بالصراع القائم في المنطقة. كما أكدت هذه المدارس أن جداول الاختبارات والتقييمات للصفوف المعنية ستُراجع وسيتم إعلام الطلاب والمعلمين بالتعديلات في الوقت المناسب.