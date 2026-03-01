خاص tayyar.org - إغلاق مدارس البعثة الفرنسية غدًا كإجراء احترازي لضمان سلامة الطلاب
01 March 2026
1 min ago
source: tayyar.org
عُلم أن إدارات عدد من المدارس التابعة للبعثة الفرنسية قررت إغلاق أبوابها غدًا كإجراء احترازي يهدف إلى حماية سلامة المجتمع المدرسي، على أن يتم تعديل الإجراءات تباعًا وفق تطورات الوضع الأمني المرتبط بالصراع القائم في المنطقة. كما أكدت هذه المدارس أن جداول الاختبارات والتقييمات للصفوف المعنية ستُراجع وسيتم إعلام الطلاب والمعلمين بالتعديلات في الوقت المناسب.
Just in
21 :18
الاتحاد الأوروبي: هجمات إيران على دول المنطقة غير مبررة وعلى طهران التوقف عن الضربات العشوائية
21 :17
القناة 12 الإسرائيلية: دوي انفجارات وسط إسرائيل
20 :49
وكالة فارس: تضرر مستشفى غاندي في طهران جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة الإذاعة والتلفزيون
20 :44
القناة 12 الإسرائيلية: دوي انفجارات في حيفا شمالي إسرائيل
20 :41
وسائل إعلام إسرائيلية: حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول" تُنهي انتشارها في بحر البلطيق وتتجه إلى شرق المتوسط على خلفية الحرب مع إيران
20 :23
القناة 14 الإسرائيلية عن مصدر: مقاتلات أميركية من طراز "F-15" و"F-22" وطائرات أخرى تحمل ذخائر بطريقها لإسرائيل
