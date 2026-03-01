هل تقفل المدارس غداً؟
01 March 2026
8 secs ago
source: tayyar.org
صدر عن وزارة التربية والتعليم العالي البيان التالي:
"في ضوء التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة، والمخاوف حول مضاعفاتها، تؤكد وزارة التربية والتعليم العالي حرصها المطلق على سلامة الأسرة التربوية، وعلى استمرارية التعليم بما يراعي الواقع الإنساني والنفسي للتلامذة والعاملين في المدارس.
وبناءً عليه، تطلب الوزارة من مديري المدارس والثانويات الرسمية والخاصة، تقدير أوضاع مؤسساتهم، واتخاذ القرار المناسب لجهة الاستمرار بالتعليم الحضوري أو تعليق الدروس ليوم غد الاثنين، وذلك تبعًا للمعطيات المحلية والظروف النفسية والاجتماعية المحيطة بكل مدرسة.
وتؤكد الوزارة أنها ستتابع الوضع يوميًا عن كثب، وستصدر القرارات تباعًا وفق تطور الأوضاع ضمانًا لحق التلامذة في استمرار في التعلم في مختلف الظروف.
وفي كل الحالات، تشدد الوزارة على أهمية احتضان التلامذة نفسيًا، وتخصيص مساحة تربوية إنسانية داخل الصفوف للتعبير والحوار الهادئ، بما يحفظ التنوع في الآراء ويصون وحدة المجتمع المدرسي.
إن المدرسة تبقى مساحة أمان وحوار واحترام للتعددية، وتلتزم الوزارة بأن تبقى قراراتها منطلقة من مسؤوليتها الوطنية والتربوية، بعيدًا عن أي اصطفاف، ومتمسكة بثوابتها في حماية حق جميع الطلاب في بيئة تعليمية آمنة ومستقرة".
18 :14
وزيرا خارجية روسيا والصين يؤكدان في اتصال هاتفي رفض الإطاحة بالسلطات الشرعية في الدول ذات السيادة
18 :08
الجيش الإيراني: إسقاط 10 مسيّرات متطورة خلال الساعات الماضية ما يرفع عدد الطائرات التي تم اسقاطها إلى 22 منذ بدء العدوان الأميركي الإسرائيلي
18 :04
الرئيس الإيراني: جرائم المعتدين واستشهاد بعض المسؤولين لن تؤثر على عمل الحكومة وقيامها بمسؤولياتها
17 :50
الرئاسة اللبنانية: تم تأجيل مؤتمر دعم الجيش لعدم توافر الظروف الملائمة للإبقاء على موعده المحدد
17 :49
معلومات للـLBCI: إتصال بين الرئيسين الفرنسي واللبناني وتم نتيجته تأجيل مؤتمر دعم الجيش اللبناني إلى شهر نيسان
17 :43
وزارة التربية الإيرانية: ارتفاع عدد الطالبات الشهيدات بمدرسة ميناب إلى 153 إثر الهجوم الأميركي الإسرائيلي أمس
