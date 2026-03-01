weather logo
Tayyar Article

وكالة أنباء فارس عن مصدر عسكري: استخدام صواريخ فتاح 2 الفرط صوتية للمرة الأولى بالهجمات على القواعد العسكرية

  • 01 March 2026
  • 2 mins ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

