بري نعى الخامنئي: كان إماماً ومرجعا ومرشداً وقائداً
01 March 2026
source: tayyar.org
أصدر رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري بيانا نعى فيه مرشد الثورة الايرانية علي الخامنئي وجاء في بيان النعي:
بسم الله الرحيم
﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً فِي التَّوْرَاةِ وَالْأِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾صدق الله العظيم .
في شهر الله وكما جديّه "علي" و"الحسين" عليهما السلام ، سليلٌ من العترة النبوية الطاهرة ، يمضي إلى الله سبحانه وتعالى ، صائماً شهيداً بين المحراب وتلاوة القرآن وميادين الجهاد والعمل والثبات واليقين، وأبدا كلمة حق في وجه سلطان جائر ، نفوس أبية ، من أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام ، هو إمتداد إلى اللانهاية لذلك النهج المحمدي الأصيل والمدرسة الحسينية الإنسانية الراسخة رسوخاً أين منها الجبال ، هو بعض من هذي الخصال والقيم ، وقمة من تلك القمم الشامخة هو سماحة الإمام آية الله العظمى السيد علي الخامنئي رضوان الله تعالى عليه .
ننعيه إلى الأمة وكل أحرار العالم والمرجعيات الرشيدة في مشارق الأرض ومغاربها ، ننعيه إماماً ومرجعا ومرشداً وقائداً مجاهداً صادقاً ما عاهد الله عليه قضى نحبه وما بدل تبديلاً ، ننعيه شهيدا عظيما ولا أسمى ، تكبر به الأمة فيشتد ساعدها ، فأشرف الموت قتل الشهادة .
وختم الرئيس بري بيان النعي : إننا وأمام هذا الفقد والإرتحال العظيم نتقدم من الشعب الإيراني الصديق ومن أسرة الشهيد الراحل وأبنائه وسائر مقلديه ومن مراجعنا العظام ومن القيادة الإيرانية بأحر التعازي والتبريك سائلين المولى العزيز القدير ، أن يتغمد شهيدنا العظيم بواسع رحمته ويسكنه الفسيح من جناته إلى جوار الأولياء والشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقاً وإنا الله وإنا إليه راجعون .
13 :45
هيئة البث الإسرائيلية: تقارير أولية عن سقوط شظايا صاروخية في عدة مناطق بإسرائيل
13 :44
البابا لاون الرابع عشر يدعو الى انهاء دوامة العنف في ايران
13 :43
سقوط صاروخ على مبنى في "تل أبيب" الكبرى
13 :42
اعتراض صواريخ إيرانية في أجواء تل أبيب وحيفا
13 :34
رويترز: ما لا يقل عن 100 ناقلة نفط متوقفة قرب سواحل الإمارات وعمان خارج هرمز
13 :33
المجلس الاعلى للدفاع:
- رئيس الحكومة شدّد على أهمية وضع مصلحة اللبنانيين فوق أي حساب وضبط الوضع الأمني والميداني جنوباً وشرقاً وعدم السماح بأي خلل.
- الرئيس جوزاف عون شدّد على أنّ قرار الحرب والسلم هو بعهدة الدولة وحدها وهو ما توافق عليه الجميع.
- يهيب المجلس باللبنانيين جميعا التشبث بحس المسؤولية والوطنية العليا حفاظا على الامن والاستقرار.
قاسم نعى خامنئي: سنقوم بواجبنا في التصدي للعدوان
باسيل في عشاء هيئة قضاء عاليه في "التيار" مشدداً على تحييد لبنان: ما يحصل ينقض الشرعية الدولية ونرفض المس بسيادة الدول العربية وأمنها
اتصالات لرئيس الحكومة لمتابعة أوضاع اللبنانيين في دول الخليج
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان ينعي الخامنئي
عناوين الصحف ليوم الأحد 1 آذار 2026
الشرق الأوسط السعودية: واشنطن: إسرائيل ليست في وارد التصعيد ما دامت لا توجد أعمال عدائية من الجهة اللبنانية
الأنباء الكويتية: اللبنانيون سارعوا إلى ملء خزانات سياراتهم بالوقود
طيران الشرق الأوسط: تعديلات على بعض رحلات 1 آذار
الرئيس عون اجرى اتصالات مع عدد من قادة الدول العربية التي استهدفها القصف
EXCLUSIVE
خاص - نائب يتوقّع انقسام المجلس: عندما يُطرح التمديد أُقرّر
وزير الداخلية يعطي توجيهاته لتيسير حركة الشاحنات ليل السبت وطيلة يوم الأحد
جريصاتي: على لبنان الرسمي والشعبي التمسك بثوابته الدستورية الميثاقية لاسيما أنه عربي الهوية والانتماء وملتزم ميثاق الامم المتحدة
هكتور حجار: الحروب لا تُخلّف إلّا الخراب وتفتيت الأوطان
هذا ما أبلغه السفير الأميركي للرئيس جوزاف عون
نقابة مصانع الأدوية: المخزون يكفي لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر
بالفيديو - حادث سير مروع في برج حمود
كيف علّق حزب الله على العدوان الأميركي - الإسرائيلي على إيران؟
وزير الاقتصاد يطمئن إلى توافر السلع الأساسية والمحروقات ويُحذّر من أي تلاعب أو استغلال للظروف الراهنة
حسن مراد: نرفض استهداف الدول العربية وكذلك العدوان على إيران
هل من أزمة خبز في لبنان؟
