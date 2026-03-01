أكَّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في كلمة ألقاها خلال عشاء هيئة قضاء عاليه في التيار أنه ليس المطلوب منا اليوم إلا أن نكون لبنانيين. وأوضح: وهذا التحدي أمام كل لبناني ألا يكون فقط لبنانياً بالهوية بل بالقرار ايضا فماذا ينفع أن يكون الشخص لبنانياً بالهوية ولكن قراره ليس لبنانياً. وأشار الى أن "ما دفعنا الى السير خلف الجنرال ميشال عون في العام 1988 أنَّ موقفه كان لبنانياً وهذه ميزة التيار الوطني الحر".

باسيل شدد على أن "المطلوب منا اليوم أن نكون لبنانيين فقط لا غير، لا ايرانيين ولا اسرائيليين من دون أن أساوي أحداً بالاخر لأن ما يحصل اليوم ينقض كل مفهوم الشرعية الدولية والمسّ بسيادة الدول بهذا الشكل من دون أي رادع هو سقوط للشرعية الدولية وللمبادئ الدولية". وأكد أن "لبنان كدولة عربية من ضمن جامعة الدول العربية معنية بعدم القبول بالمس بسيادة الدول العربية وبأمنها تحت أي ذريعة".



وأكد باسيل: "لا يمكن لأحد أن يتذرع بأن في لبنان قواعد عسكرية اميركية ليتم توجيه اي ضربة من لبنان لأنه هنا لا توجد قواعد عسكرية اميركية وقاعدة حامات هي قاعدة للجيش اللبناني ولا نقبل أن يتم ضرب سفارات في لبنان وأن يحاول أحد، بغض النظر إذا موقفه محقاً أم لا، أن يحاول أن يمس بعلاقاتنا مع الدول لأن لبنان دولة لها سيادتها وهي تضع سياستها الخارجية ولا احد يمكن ان يفرض عليها سياسة خاصة فيها".

وأضاف: "ولذا المطلوب اليوم أن يكون قرارنا لبنانياً ومصلحة لبنان تقتضي تحييد لبنان عن الصراعات الحاصلة، وهذا موقفنا ثابت وكما رفضنا ان يكون لبنان ارضاً لحرب الاخرين لا نقبل أن يدخل في حرب الاخرين على ارضهم وأن يتعاطى بأمور لا علاقة ولا مصلحة له بها". ولفت إلى أن "ما يحصل في المنطقة ليس بسيطاً لندخل في لعبةٍ ورهانات هي أكبر منا جميعاً".





وفي شؤون "التيار" وعاليه لفت باسيل إلى أن "وضع التيار الشعبي أفضل من وضع التيار الداخلي في عاليه في قضاء كان لنا الفضل أننا صححنا التمثيل فيه. واضاف: لأنه عندما شاركنا بوضع القانون الانتخابي على أساس النسبية لم نكن نتطلع إلى المكون المسيحي داخل التيار وأين يكون مرتاحاً، بل كنا نتطلع في التيار الى طبيعة الدور المسيحي في لبنان والانتشار في كل الأقضية وكيف يكون مُمثلاً بكل الاقضية ويلعب دوره بالتواصل بين الناس وجمع اللبنانيين لأننا تيار "وحدوي".

وأشار الى أنه "سيكون هناك مرشح واحد للتيار في عاليه ومسؤوليتنا جميعاً أن نقف الى جانبه ونعمل من أجل ايصاله الى سدة البرلمان". باسيل لفت الى أن "موعد الانتخابات اقترب ويجب أن نختار بين المرشحين في الأيام القادمة ونأمل أنه عندما يصدر القرار بمن اخترنا ألا نتحدث بأمر آخر وعلى الجميع أن يلتزموا".

وقال باسيل: "لدي التزام تجاه قضاء عاليه واليوم أبلغني رئيس بلدية الكحالة عبود بجاني أنه بدأ العمل وأن التيار بدأ بترميم وتحسين وتطوير ساحة مار الياس بكحالة وهذا الامر يعود فيه الفضل لرئيس البلدية لأنه منذ أنه تعرفت عليه تحدث معي بتفكيره الانمائي وأعجبتُ فيه وعندما فاز في الإنتخابات البلدية وضع خريطة عمل لتنفيذ المشروع وهو كبير، ونحن لا نستطيع أن نكون فيه وحدنا ولكن أحببنا أن نبدأ به لنشجع ولأننا ندرك اننا نستطيع المساهمة بتطوير كل ساحات البلدة وليس فقط ساحة مار الياس لأن عاليه تستحق وجميعنا نعرف ماذا تعني بلدة مثل الكحالة للتيار ولكلّ قضاء عاليه". وأعرب عن اعتقاده بأن "المشروع سينفذ قبل انتهاء ولاية رئيس البلدية الحالي".

باسيل رأى أن "هذا الامر يدل على نظرتنا الانمائية للبلد وبامكانيات ضئيلة وهكذا هو حال امكانيات التيار الضئيلة"، وتابع: "تخيلوا لو كانت امكانياتنا كبيرة ماذا كنا لنفعل، فهناك العديد من الأثرياء في البلد على المستوى الشخصي فما الذي قاموا به وما الذي لم يقوموا به ببلداتهم ومدنهم وهناك أحزاب كبرى تدفع ملايين الدولارات في الانتخابات ولكن لا تصرف عشرة الاف دولار للقيام بمشروع انمائي لان تفكيرها ليس انمائياً للبلد بل شراء أصوات الناس بحفنة دولارات للفوز بالانتخابات.

واضاف:" هذا الامر بعيد كل البعد عن نهجنا ولهذا نصر على النهج الإنمائي، وما نريده هو تنمية الانسان والبلدات والذهاب باتجاه اللامركزية الفعلية التي تضع امكانيات الناس لتنمي البلدات بدل أن تذهب الى صندوق مركزي بالدولة يصرف بالطريقة التي يصرف فيها". وأضاف: "التيار سيبادر الى الانماء في مختلف المناطق على أمل ان نصل الى القيام بالانماء الشامل في البلد من خلال اللامركزية التي نطرحها والصندوق الائتماني".