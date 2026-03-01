تابع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اوضاع اللبنانيين في دول الخليج العربي.



واجرى سلام لهذه الغاية اتصالات بسفراء لبنان المعتمدين في كل من المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة ودولة قطر والبحرين، واطمأنّ منهم إلى ان سفاراتهم قد وضعت خطا ساخنا في خدمة اللبنانيين في ظل ما تتعرض له هذه الدول من اعتداءات.