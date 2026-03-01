اتصالات لرئيس الحكومة لمتابعة أوضاع اللبنانيين في دول الخليج
01 March 2026
1 min ago
source: tayyar.org
تابع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اوضاع اللبنانيين في دول الخليج العربي.
واجرى سلام لهذه الغاية اتصالات بسفراء لبنان المعتمدين في كل من المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة ودولة قطر والبحرين، واطمأنّ منهم إلى ان سفاراتهم قد وضعت خطا ساخنا في خدمة اللبنانيين في ظل ما تتعرض له هذه الدول من اعتداءات.
