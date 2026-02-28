Tayyar Article
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي وسط تل أبيب
-
28 February 2026
-
51 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
-
Just in
-
23 :57
مراسلة الجديد: لا تزال بعض الرحلات الجوية تسيَّر من وإلى مطار بيروت
-
23 :55
مسيرة إيرانية تستهدف مطار دبي الدولي
-
23 :51
ترامب يعلن "مقتل" السيد الخامنئي:
- القصف الكثيف والدقيق سيستمر دون انقطاع طوال الأسبوع أو طالما كان ذلك ضرورياً لتحقيق هدفنا المتمثل في السلام في الشرق الأوسط بل وفي العالم بأسره
- نأمل أن يندمج الحرس الثوري والشرطة سلمياً مع الوطنيين الإيرانيين وأن يعملوا معاً كوحدة واحدة لإعادة البلاد إلى العظمة التي تستحقها
- هذه هي الفرصة الأعظم للشعب الإيراني لاستعادة بلده نحن ونسمع أن العديد من عناصر الحرس الثوري الإيراني والجيش وقوات الأمن والشرطة لم يعودوا يريدون القتال ويسعون للحصول على حصانة منا وكما قلت الليلة الماضية "يمكنهم الآن الحصول على الحصانة أما لاحقاً فلن ينالوا سوى الموت"
- لم يتمكن خامنئي من الإفلات من أجهزتنا الاستخباراتية وأنظمة التتبع المتطورة للغاية وبالتعاون الوثيق مع إسرائيل لم يكن هناك ما يستطيع هو أو القادة الآخرون الذين قُتلوا معه فعله
- نسمع أن كثيرين من الحرس الثوري والجيش وقوات أمنية لم يعودوا يريدون القتال
- موت خامنئي ليس عدلا للشعب الإيراني فحسب بل لجميع الأمريكيين العظماء
-
23 :24
جلسة طارئة في هذه الأثناء لمجلس الأمن حول إيران:
- المندوب الفرنسي : إيران لم تغتنم خلال سنوات فرص التوصل لتسوية سلمية لبرنامجها النووي
- المندوب البحريني: الهجمات الإيرانية تعد انتهاكا صارخا وتهديدا للسلم والأمن الإقليمي والدولي
-
23 :22
موقع واللا العبري: 8 مصابين في تل أبيب إثر قصف إيراني استهدف قاعدة "وزارة الدفاع"
-
23 :14
" والتاريخ شاهد.." بيانٌ من الخارجية الإيرانية! تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
طيران الشرق الأوسط: تعديلات على بعض رحلات 1 آذار
-
الرئيس عون اجرى اتصالات مع عدد من قادة الدول العربية التي استهدفها القصف
-
EXCLUSIVE
خاص - نائب يتوقّع انقسام المجلس: عندما يُطرح التمديد أُقرّر
-
وزير الداخلية يعطي توجيهاته لتيسير حركة الشاحنات ليل السبت وطيلة يوم الأحد
-
جريصاتي: على لبنان الرسمي والشعبي التمسك بثوابته الدستورية الميثاقية لاسيما أنه عربي الهوية والانتماء وملتزم ميثاق الامم المتحدة
-
هكتور حجار: الحروب لا تُخلّف إلّا الخراب وتفتيت الأوطان
-
هذا ما أبلغه السفير الأميركي للرئيس جوزاف عون
-
نقابة مصانع الأدوية: المخزون يكفي لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر
-
بالفيديو - حادث سير مروع في برج حمود
-
كيف علّق حزب الله على العدوان الأميركي - الإسرائيلي على إيران؟
-
وزير الاقتصاد يطمئن إلى توافر السلع الأساسية والمحروقات ويُحذّر من أي تلاعب أو استغلال للظروف الراهنة
-
حسن مراد: نرفض استهداف الدول العربية وكذلك العدوان على إيران
-
هل من أزمة خبز في لبنان؟
-
أدرعي يحذّر من احتمال انخراط "الحزب" في القتال: "خطأ فادح"!
-
مرفأ بيروت يرفع مستوى الجهوزية...
-
ماذا يحصل في النبطيّة؟... إليكم التفاصيل
-
شركة طيران الشرق الأوسط MEA تلغي رحلاتها الى هذه الدول
-
سلام يطمئن اللبنانيين: لا داعي للهلع
-
قاسم يلغي كلمته التي كانت مقررة اليوم!
-
هل من أزمة محروقات؟
-
-
Just in
-
23 :57
مراسلة الجديد: لا تزال بعض الرحلات الجوية تسيَّر من وإلى مطار بيروت
-
23 :55
مسيرة إيرانية تستهدف مطار دبي الدولي
-
23 :51
ترامب يعلن "مقتل" السيد الخامنئي:
- القصف الكثيف والدقيق سيستمر دون انقطاع طوال الأسبوع أو طالما كان ذلك ضرورياً لتحقيق هدفنا المتمثل في السلام في الشرق الأوسط بل وفي العالم بأسره
- نأمل أن يندمج الحرس الثوري والشرطة سلمياً مع الوطنيين الإيرانيين وأن يعملوا معاً كوحدة واحدة لإعادة البلاد إلى العظمة التي تستحقها
- هذه هي الفرصة الأعظم للشعب الإيراني لاستعادة بلده نحن ونسمع أن العديد من عناصر الحرس الثوري الإيراني والجيش وقوات الأمن والشرطة لم يعودوا يريدون القتال ويسعون للحصول على حصانة منا وكما قلت الليلة الماضية "يمكنهم الآن الحصول على الحصانة أما لاحقاً فلن ينالوا سوى الموت"
- لم يتمكن خامنئي من الإفلات من أجهزتنا الاستخباراتية وأنظمة التتبع المتطورة للغاية وبالتعاون الوثيق مع إسرائيل لم يكن هناك ما يستطيع هو أو القادة الآخرون الذين قُتلوا معه فعله
- نسمع أن كثيرين من الحرس الثوري والجيش وقوات أمنية لم يعودوا يريدون القتال
- موت خامنئي ليس عدلا للشعب الإيراني فحسب بل لجميع الأمريكيين العظماء
-
23 :24
جلسة طارئة في هذه الأثناء لمجلس الأمن حول إيران:
- المندوب الفرنسي : إيران لم تغتنم خلال سنوات فرص التوصل لتسوية سلمية لبرنامجها النووي
- المندوب البحريني: الهجمات الإيرانية تعد انتهاكا صارخا وتهديدا للسلم والأمن الإقليمي والدولي
-
23 :22
موقع واللا العبري: 8 مصابين في تل أبيب إثر قصف إيراني استهدف قاعدة "وزارة الدفاع"
-
23 :14
" والتاريخ شاهد.." بيانٌ من الخارجية الإيرانية! تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
" والتاريخ شاهد.." بيانٌ من الخارجية الإيرانية!
-
-
-
28 February 2026
-
بالصور - عشاء هيئة قضاء عاليه في التيار الوطني الحر بحضور باسيل والرئيس عون (بعدسة الزميل جورج فغالي)
-
-
28 February 2026
-
طيران الشرق الأوسط: تعديلات على بعض رحلات 1 آذار
-
-
-
28 February 2026
-
بالصورة - رويترز بالعربية تنفي خبر اغتيال خامنئي
-
-
-
28 February 2026
-
الرئيس عون اجرى اتصالات مع عدد من قادة الدول العربية التي استهدفها القصف
-
-
-
28 February 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - نائب يتوقّع انقسام المجلس: عندما يُطرح التمديد أُقرّر
-
-
-
28 February 2026
-
ترامب في رسالة إلى الشعب الإيراني: عندما ننتهي تولّوا زمام الحكم
-
-
-
28 February 2026
-
وزير الداخلية يعطي توجيهاته لتيسير حركة الشاحنات ليل السبت وطيلة يوم الأحد
-
-
-
28 February 2026
-
جريصاتي: على لبنان الرسمي والشعبي التمسك بثوابته الدستورية الميثاقية لاسيما أنه عربي الهوية والانتماء وملتزم ميثاق الامم المتحدة
-
-
-
28 February 2026
-
هكتور حجار: الحروب لا تُخلّف إلّا الخراب وتفتيت الأوطان
-
-
-
28 February 2026