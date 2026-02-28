أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط، في بيان، أنه بسبب اغلاق المجالات الجوية في معظم دول المنطقة نتيجة التطوارات السائدة:



1) سيتم تسيير رحلة اضافية الى اسطنبول يوم الاحد في ١ اذار ٢٠٢٦ تحت رقم ME1265 والتي تقلع من بيروت في تمام الساعة الرابعة والنصف ظهرا״.



2) الغاء رحلة العودة جدة – بيروت (الليلية) المجدولة بتاريخ 1 آذار 2026 تحت رقم ME369 واعادة توجيه الركاب الى الرحلة النظامية ME365 التي ستقلع يوم الأثنين الواقع في 2 آذار عند الساعة 12:25 ظهرا بتوقيت المملكة العربية السعودية.



3) الغاء بعض رحلاتها ليوم 1 آذار 2026 وفقاً للجدول المرفق.