

سُئِل نائب مستقل عما إذا كان سيصوّت على التمديد للمجلس النيابي بحال طُرِح على التصويت في البرلمان في جلسة آذار المتوقع انعقادها، لم يؤكد رفضه وأجاب: "لوقتها ولنوصل ليها منصلي عليها"، متوقعاً أن ينقسم المجلس النيابي بين تأجيل الانتخابات والتمديد للمجلس الحالي وبين الإكتفاء بتعديل بنود في القانون النافذ وإجراء الانتخابات في موعدها.