أعطى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار توجيهاته إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمحافظين كافة، كلٌّ ضمن نطاقه، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير حركة الشاحنات ليل السبت وطيلة يوم الأحد، بما يسهّل نقل البضائع الأساسية الواردة إلى مرفأ بيروت وتوزيعها على مختلف المناطق.



ويأتي هذا الإجراء ضمن إطار خطة شاملة ومنسّقة مع الجهات المعنية، بما يضمن حسن التنفيذ وتحقيق المصلحة العامة، ومنع أي عوائق لوجستية قد تؤثر على توافر السلع الأساسية في الأسواق.