هكتور حجار: الحروب لا تُخلّف إلّا الخراب وتفتيت الأوطان
28 February 2026
source: tayyar.org
كتب الوزير السابق هكتور حجار عبر "فيسبوك":
"المواجهات العسكرية لا تُنهي الأزمات، بل تُعقّدها وتُخلّف ويلاتٍ كبيرة على المنطقة وشعوبها!
في ظلّ التصعيد الذي تشهده منطقتنا، يبقى لبنان الرسالة، صوتًا داعيًا إلى استعادة الحوار لإنتاج حلول عادلة ومستدامة تحفظ الكرامات وتحصّن الاستقرار. فالحوار وحده يصنع الاستقرار. أمّا الحروب، فلا تُخلّف إلّا الخراب وتفتيت الأوطان."
20 :52
البنتاغون: الأضرار التي لحقت بالمواقع الأميركية محدودة
20 :47
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش ألقى 30 قنبلة على مقر إقامة خامنئي
20 :46
وزير الداخلية يعطي توجيهاته لتيسير حركة الشاحنات ليل السبت وطيلة يوم الأحد تتمة
20 :29
ترامب للقناة 12 الإسرائيلية: لدي مخارج كثيرة من هذه الحرب وبوسعي جعلها طويلة أو تقصير مدتها
20 :27
الخارجية العراقية: ندين الحملات العسكرية على إيران وتوسيع رقعة الحرب
20 :23
صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية: من المبكر الحكم على نجاح الهجوم على إيران وهو يمثل مقامرة من قبل ترامب
