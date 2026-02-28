كتب الوزير السابق هكتور حجار عبر "فيسبوك":

"المواجهات العسكرية لا تُنهي الأزمات، بل تُعقّدها وتُخلّف ويلاتٍ كبيرة على المنطقة وشعوبها!

في ظلّ التصعيد الذي تشهده منطقتنا، يبقى لبنان الرسالة، صوتًا داعيًا إلى استعادة الحوار لإنتاج حلول عادلة ومستدامة تحفظ الكرامات وتحصّن الاستقرار. فالحوار وحده يصنع الاستقرار. أمّا الحروب، فلا تُخلّف إلّا الخراب وتفتيت الأوطان."