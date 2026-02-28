تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، عبر السفير الاميركي في بيروت السيد ميشال عيسى، رسالة من إدارته تؤكد أن الجانب الإسرائيلي ليس في وارد القيام بأي تصعيد ضد لبنان، طالما لا أعمال عدائية من الجهة اللبنانية.