هل من أزمة خبز في لبنان؟
-
28 February 2026
-
4 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
طمأن رئيس إتحاد نقابات الأفران والمخابز النقيب ناصر سرور المواطنين إلى أن "لا أزمة خبز في لبنان، وأن وضع الرغيف مستقر، رغم الظروف والتطورات العسكرية القائمة في المنطقة".
وأكد سرور في بيان أن "مخزون القمح المتوافر حالياً يكفي لأكثر من شهرين، إضافة إلى بواخر قمح متعاقد عليها في طريقها إلى لبنان، ما يعزز الاطمئنان إلى استمرارية الإنتاج"، مشيرا الى "وجود خطة عمل مشتركة بين تجمع المطاحن ووزارة الاقتصاد والتجارة لتأمين مصادر إضافية ومتنوعة للقمح، بما يضمن استقرار السوق والحفاظ على الأمن الغذائي".
وجاء ذلك عقب اجتماع عُقد اليوم في وزارة الاقتصاد برئاسة الوزير الدكتور عامر البساط، وحضور المدير العام للوزارة الدكتور محمد أبو حيدر، ورئيس تجمع المطاحن أحمد حطيط، وعدد من رؤساء النقابات، حيث جرى التداول في شؤون القطاعات الإنتاجية وآليات تعزيز الجهوزية في المرحلة الراهنة.
وتم الاتفاق على اعتماد حالة متابعة دائمة ودقيقة لكافة مراحل سلسلة الإنتاج، من الاستيراد وصولاً إلى التوزيع، مع التشديد على مراقبة أي ممارسات احتكارية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند الاقتضاء، حفاظاً على جودة الرغيف وسعره ووزنه.
وأكد سرور أن "الأفران اللبنانية، كما في كل المراحل الصعبة التي مر بها الوطن، ستبقى ملتزمة بواجبها الوطني والمهني، وقد أثبتت خلال الحروب والأزمات السابقة قدرتها على الاستمرار في العمل حتى في أصعب الظروف".
ودعا المواطنين إلى "عدم التهافت على شراء الخبز أو الطحين بكميات تفوق الحاجة الطبيعية، لأن ذلك يربك السوق دون مبرر"، مؤكداً أن "الإنتاج مستمر والتوزيع قائم على كامل الأراضي اللبنانية".
وختم البيان: "ان اتحاد نقابات الأفران والمخابز سيبقى على تواصل دائم مع الجهات المعنية لمواكبة المستجدات، واضعاً أمن الرغيف في صدارة أولوياته، بما يطمئن اللبنانيين ويحفظ الاستقرار".
-
Just in
-
16 :25
مسؤول إيراني: استهدفنا 7 قواعد أميركية في 7 دول.. وردّنا الحاسم لم يأت بعد (الميادين) تتمة
-
16 :20
وزير خارجية إيران لإن بي سي: لسنا بحاجة لأحد للدفاع عنا فنحن قادرون بما يكفي للقيام بذلك
-
16 :18
الحرس الثوري الإيراني:
- أيها الشعب الإيراني العزيز، لقد تعرّضت سفينة الدعم القتالي MST الأمريكية لإصابة شديدة بصواريخ القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية
- ستقع مصادر بحرية أخرى تابعة للجيش الأمريكي ضمن مرمى صواريخ وطائرات الحرس الثوري المسيّرة في استمرار الهجمات
-
16 :16
فرنسا وألمانيا وبريطانيا: يجب تمكين الشعب الإيراني من تقرير مستقبله بنفسه
-
16 :13
فرنسا وألمانيا وبريطانيا: يجب تمكين الشعب الإيراني من تقرير مستقبله بنفسه
-
15 :57
القناة 12 الإسرائيلية: هجوم جديد يستهدف مدينة "تشابهار" جنوب شرقي إيران
-
-
Other stories
-
-
-
أدرعي يحذّر من احتمال انخراط "الحزب" في القتال: "خطأ فادح"!
-
مرفأ بيروت يرفع مستوى الجهوزية...
-
ماذا يحصل في النبطيّة؟... إليكم التفاصيل
-
شركة طيران الشرق الأوسط MEA تلغي رحلاتها الى هذه الدول
-
سلام يطمئن اللبنانيين: لا داعي للهلع
-
قاسم يلغي كلمته التي كانت مقررة اليوم!
-
هل من أزمة محروقات؟
-
في ضوء التطورات الإقليمية.. اجتماع موسع في السراي!
-
إعلامي لبنانيّ يكشف: "الحزب مضطر للانخراط بالحرب..."
-
بعد التهافت على محطات المحروقات... البراكس يوضّح!
-
إلغاء رحلات إلى بيروت.... ماذا في التفاصيل؟
-
التيار الوطني الحر: المطلوب وعي لبناني شامل ونجدد الدعوة لتحييد لبنان
-
ماذا يحصل على الحدود الشمالية؟
-
سلسلة اتصالات للرئيس عون... عقب الهجوم على إيران!
-
أوّل تعليق لنتنياهو بعد الضربات على إيران!
-
سماع أصوات انفجارات في الجنوب!
-
بعد الضربات على إيران.. سلام: لن نقبل بمغامرات جديدة!
-
اخترق الأجواء اللبنانية... إطلاق صاروخ اعتراضي من كريات شمونة!
-
هل يُغلق المجال الجوي اللبناني؟
-
إليكم الحصيلة النهائية للغارات التي شنها الطيران الحربي المعادي صباح اليوم السبت
-
-
Just in
-
16 :25
مسؤول إيراني: استهدفنا 7 قواعد أميركية في 7 دول.. وردّنا الحاسم لم يأت بعد (الميادين) تتمة
-
16 :20
وزير خارجية إيران لإن بي سي: لسنا بحاجة لأحد للدفاع عنا فنحن قادرون بما يكفي للقيام بذلك
-
16 :18
الحرس الثوري الإيراني:
- أيها الشعب الإيراني العزيز، لقد تعرّضت سفينة الدعم القتالي MST الأمريكية لإصابة شديدة بصواريخ القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية
- ستقع مصادر بحرية أخرى تابعة للجيش الأمريكي ضمن مرمى صواريخ وطائرات الحرس الثوري المسيّرة في استمرار الهجمات
-
16 :16
فرنسا وألمانيا وبريطانيا: يجب تمكين الشعب الإيراني من تقرير مستقبله بنفسه
-
16 :13
فرنسا وألمانيا وبريطانيا: يجب تمكين الشعب الإيراني من تقرير مستقبله بنفسه
-
15 :57
القناة 12 الإسرائيلية: هجوم جديد يستهدف مدينة "تشابهار" جنوب شرقي إيران
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
مسؤول إيراني: استهدفنا 7 قواعد أميركية في 7 دول.. وردّنا الحاسم لم يأت بعد
-
-
-
28 February 2026
-
أدرعي يحذّر من احتمال انخراط "الحزب" في القتال: "خطأ فادح"!
-
-
-
28 February 2026
-
مرفأ بيروت يرفع مستوى الجهوزية...
-
-
-
28 February 2026
-
ماذا يحصل في النبطيّة؟... إليكم التفاصيل
-
-
-
28 February 2026
-
ما مدّة الضربات الأميركيّة على إيران؟
-
-
-
28 February 2026
-
شركة طيران الشرق الأوسط MEA تلغي رحلاتها الى هذه الدول
-
-
-
28 February 2026
-
سلام يطمئن اللبنانيين: لا داعي للهلع
-
-
-
28 February 2026
-
إيران تكشف "حقيقة" أنباء مقتل قادة عسكريين وسياسيين
-
-
-
28 February 2026
-
ترامب يعلنها: سنمحو أسطول إيران البحري وصواريخها والنووي أيضاً
-
-
-
28 February 2026
-
قاسم يلغي كلمته التي كانت مقررة اليوم!
-
-
-
28 February 2026