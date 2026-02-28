weather logo
Tayyar Article

القناة 12 الإسرائيلية: هناك احتمال كبير بمقتل علي شمخاني مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي

  • 28 February 2026
  • 58 mins ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

