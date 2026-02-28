Tayyar Article
إذاعة الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو شرع بموجة ثانية من الغارات على إيران
28 February 2026
3 mins ago
source: tayyar.org
Just in
10 :15
أصوات انفجارات تسمع في جنوب لبنان ناجمة عن صواريخ اعتراضية
10 :12
الجيش الإسرائيلي: رصدنا قبل وقت قصير إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل
10 :09
إطلاق رشقة صواريخ باليستية من إيران نحو إسرائيل
10 :07
التفزيون الإيراني: إيران تستعد للثأر ولرد ساحق على الكيان الإسرائيلي
10 :06
مسؤول أميركي للجزيرة: هجمات القوات الأميركية تقتصر حتى اللحظة على أهداف داخل إيران
10 :04
الكشف عن وضع الرئيس الإيراني! تتمة
