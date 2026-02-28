"الجمهورية": لبنان يدخل النظام الإقليمي الجديد
28 February 2026
source: الجمهورية
قالت مصادر ديبلوماسية لـ«الجمهورية»، إنّ المسارات التي يسلكها لبنان ليست مسدودة كما تبدو للبعض، والدليل أنّ لبنان الرسمي قد أعلن دخوله النظام الإقليمي الجديد، من خلال مبادرة «ممر الهند ـ الشرق الأوسط ـ أوروبا»، ويبدو أنّ هذه الخطوة هي الوعد الذي يقدّمه لبنان إلى المجتمع الدولي مقابل مطالبته بالتزام إسرائيل التام باتفاق 27 تشرين الثاني 2024. وقد جاء الموقف المفاجئ لـ«حزب الله»، بتأكيد عدم نيته التدخّل في أي مواجهة إيرانية-أميركية إذا بقيت «محدودة»، ليعطي الدولة اللبنانية أقوى أوراقها التفاوضية. وجاء كلام الرئيس نواف سلام عن دور لـ«الميكانيزم» شمال نهر الليطاني ليشير إلى أنّ المراحل المقبلة من عملية حصر السلاح ستكون مغطاة أميركياً.
واكّدت هذه المصادر، انّه لا يمكن قراءة اجتماع القاهرة التحضيري، الذي ضمّ قائد الجيش، العائد من زيارة واشنطن، والمدير العام لقوى الأمن، إلّا كونه المدخل العملي لمؤتمر 5 آذار الدولي لدعم الجيش المقرّر عقده في باريس. فالاجتماعات التمهيدية بهذا المستوى لم تكن لتُعقد لولا الحدّ الأدنى من الضوء الأخضر الأميركي، والتفاهمات المسبقة التي تضمن أن يكون المؤتمر منصة لتمويل الجيش الذي سيتحمّل عبء حصر السلاح وترتيبات المرحلة المقبلة في كل لبنان.
08 :44
القناة 12 الإسرائيلية: الهجوم مشترك بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية
08 :38
وكالة مهر الإيرانية: انفجاران في منطقة سيد خندان شرقي طهران
08 :35
القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: ضرب عشرات الأهداف التابعة للنظام في إيران
08 :34
وكالة أنباء فارس: عدة صواريخ أصابت شارع الجامعة ومنطقة الجمهورية في طهران
08 :29
بالصور: إسرائيل تستهدف طهران... وإعلان حالة طوارئ فورية! تتمة
08 :25
وزير الدفاع الإسرائيلي: تم شن هجوم ثان على إيران
