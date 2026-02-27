

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معلومات توافرت لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليمي، عن حصول حادثة إطلاق نار في محلّة ​بئر حسن​- شارع مدرسة المروج، حيث أقدم شخص كان يقود سيّارة نوع "BMW X5" لون أسود بعكس وجهة السّير، على إطلاق النّار من مسدّس حربي، إثر تلاسن حصل بينه وبين سائق آخر صودف مروره في المحلّة".



وأوضحت في بلاغ، أنّ "إطلاق النّار أدّى إلى إصابة سيّارة نوع "هوندا" كانت تقودها إحدى المواطنات أثناء مرورها في المكان المذكور، من دون تسجيل أي إصابات بشريّة"، مشيرةً إلى أنّ "بنتيجة الاستقصاءات والمتابعة الميدانيّة والرّصد، جرى التوصّل إلى تحديد ملكيّة السّيّارة وهويّة سائقها، كما تمّ رصد مكان وجوده في محلة معوّض- السّوق التجاري".



ولفتت الشّعبة إلى أنّ "بناءً عليه، توجّهت قوّة من المفرزة إلى المكان المذكور، حيث جرى تطويق المكان وتوقيف السّائق أثناء وجوده على متن السيّارة المذكورة، ويُدعى: "ع. أ." (مواليد عام 1991، سوري)"، مبيّنةً أنّه "جرى تسليم الموقوف والسّيّارة إلى القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص".