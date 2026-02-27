لجنة الشباب والرياضة بحثت في آليات تنظيم قطاع الطيران الشراعي
-
27 February 2026
-
16 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
عقدت لجنة الشباب والرياضة النيابية جلسة برئاسة النائب سيمون أبي رميا، وحضور النواب: غسان عطالله، رائد برو، رازي الحاج، بيار بو عاصي، جهاد بقرادوني ووضاح الصادق.
كما حضر ممثلون عن وزارة الشباب والرياضة، المديرية العامة للطيران المدني، قيادة قوى الأمن الداخلي، القوات الجوية في الجيش اللبناني، بالإضافة إلى رئيس ونائب رئيس الاتحاد اللبناني للرياضات الجوية.
واشار أبي رميا على الاثر، الى أن "لاجتماع خصص للاطلاع على آليات تنظيم قطاع الطيران الشراعي في لبنان، والذي عانى لفترات طويلة من حالة تفلت إداري وفني".
وأثنت اللجنة في بيان، على "الجهود التي بذلتها وزارة الشباب والرياضة في خلق إطار تنظيمي جديد بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، يهدف إلى تحديد معايير صارمة تحترم السلامة العامة وتفرض حصول النوادي على رخص رسمية قانونية".
وشددت على أن "تنظيم القطاع مستقبلا لا يعني إغفال التجاوزات السابقة"، مؤكدة على "ضرورة تحديد المسؤوليات عن الحوادث التي أدت إلى سقوط ضحايا أثناء ممارسة هذه الرياضة"، رافضة مبدأ "عفا الله عما مضى في الأرواح البشرية".
وخلص الاجتماع إلى مجموعة من التوصيات والمقررات، أبرزها: "التنسيق الدائم عبر دعوة وزارة الشباب والرياضة، وزارة الأشغال، هيئة الطيران المدني، الجيش اللبناني، وقوى الأمن إلى خلق آلية تنسيق دائمة للحد من المخاطر والحوادث". وطلبت اللجنة من "كافة الجهات والإدارات الحاضرة تزويدها بجميع المستندات القانونية المتعلقة بهذا القطاع وتقديم تصورات واضحة لتعزيز التعاون المؤسساتي لضمان إدارة القطاع بمهنية وعبر الاتحاد اللبناني للرياضات الهوائية الذي تم إنشاؤه حديثا".
-
Just in
-
21 :58
تحليق للطيران المسيّر الإسرائيلي فوق عدد من مناطق السلسلة الغربية في البقاع
-
21 :48
توقيف سوري أطلق النار على خلفية أفضلية مرور في بئر حسن تتمة
-
21 :44
الخطوط الجوية التركية: الادعاءات المتداولة بشأن إلغاء الرحلات الجوية إلى إيران غير صحيحة ورحلاتنا المُسيّرة باتجاه إيران خلال النهار مستمرة
-
21 :32
السيد: " فماذا بعد؟ .." تتمة
-
21 :29
الخارجية العمانية: المفاوضات بين واشنطن وطهران حققت تقدمًا رئيسيًا ومهمًا وغير مسبوق
-
21 :22
قناة "كان"الاسرائيلية: يوجد علامات تمهيدية للهجوم خلال اليوم الأخير والتقديرات في إسرائيل: ترامب يميل إلى عمل عسكري ضد إيران
-
-
Other stories
-
-
-
السيد: " فماذا بعد؟ .."
-
ضربة على إيران وأخرى موازية على " الحزب "؟!
-
نائبة تتقدم بمراجعة طعن لإبطال مرسوم اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص
-
" مليار مشروط ".. وما علاقة " الحزب "؟
-
بالصورة: أميركا ترفع عقوبات عن مواطنٍ لبنانيّ.. من هو؟
-
لقاء جامع في طرابلس عن "لقاء الأخوة في زمن الصوم" وباسيل: الدولة القوية العادلة تقود إلى جماعات مطمئنة
-
في محلة بئر حسن وعلى خلفية أفضلية مرور أطلق النار وفرّ إلى جهة مجهولة
-
الحجار تلقى دعوة للمشاركة في مؤتمر دعم الجيش: نعوّل على نجاحه لتعزيز قدرات الدولة وبسط سلطتها وحفظ الاستقرار
-
شو الوضع؟ حبس أنفاس وبث أجواء سلبية عن مفاوضات جنيف... ولبنان يتابع التحضيرات لمؤتمر باريس
-
بالفيديو: "داهية" من لبنان.. ما قصته؟!
-
EXCLUSIVE
خاص - جلسة نيابية في آذار.. الانتخابات بين تسوية التأجيل والتعديل
-
العماد هيكل استقبل السفير الفرنسي...وهذا ما تسلمه قائد الجيش!
-
بالفيديو: العميل " الرخيص "!
-
نقابة الفنادق بحثت مع وزيرة السياحة في حماية القطاع من المنافسة غير المشروعة للـ”Airbnb”
-
"سنواجه".. إعلامي لبناني شهير يلجئ إلى القضاء!
-
EXCLUSIVE
خاص - تنظيم سياسي حسم خياره: القديم على قدمه!
-
السيّد: الحدّ الأدنى مات...
-
الرئيس سلام التقى وزير الاقتصاد: لتكثيف جولات المراقبة
-
مناقصتان عموميتان في مصلحة تسجيل السيارات والآليات
-
بالفيديو: حادث "مروع"... والمواطنون عالقون!
-
-
Just in
-
21 :58
تحليق للطيران المسيّر الإسرائيلي فوق عدد من مناطق السلسلة الغربية في البقاع
-
21 :48
توقيف سوري أطلق النار على خلفية أفضلية مرور في بئر حسن تتمة
-
21 :44
الخطوط الجوية التركية: الادعاءات المتداولة بشأن إلغاء الرحلات الجوية إلى إيران غير صحيحة ورحلاتنا المُسيّرة باتجاه إيران خلال النهار مستمرة
-
21 :32
السيد: " فماذا بعد؟ .." تتمة
-
21 :29
الخارجية العمانية: المفاوضات بين واشنطن وطهران حققت تقدمًا رئيسيًا ومهمًا وغير مسبوق
-
21 :22
قناة "كان"الاسرائيلية: يوجد علامات تمهيدية للهجوم خلال اليوم الأخير والتقديرات في إسرائيل: ترامب يميل إلى عمل عسكري ضد إيران
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
توقيف سوري أطلق النار على خلفية أفضلية مرور في بئر حسن
-
-
-
27 February 2026
-
السيد: " فماذا بعد؟ .."
-
-
-
27 February 2026
-
إيران تحضّ أفغانستان وباكستان على الامتناع عن خطوات تصعيدية
-
-
-
27 February 2026
-
ضربة على إيران وأخرى موازية على " الحزب "؟!
-
-
-
27 February 2026
-
نائبة تتقدم بمراجعة طعن لإبطال مرسوم اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص
-
-
-
27 February 2026
-
" مليار مشروط ".. وما علاقة " الحزب "؟
-
-
-
27 February 2026
-
بالصورة: أميركا ترفع عقوبات عن مواطنٍ لبنانيّ.. من هو؟
-
-
-
27 February 2026
-
لقاء جامع في طرابلس عن "لقاء الأخوة في زمن الصوم" وباسيل: الدولة القوية العادلة تقود إلى جماعات مطمئنة
-
-
-
27 February 2026
-
بالفيديو: نجم لبناني شهير ينفعل.. وينسحب!
-
-
27 February 2026
-
في محلة بئر حسن وعلى خلفية أفضلية مرور أطلق النار وفرّ إلى جهة مجهولة
-
-
-
27 February 2026